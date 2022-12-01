"Пункти незламності" не врятують": Кличко закликав киян запастися водою та їхати

За словами градоначальника, у разі відключення опалення температура у квартирах швидко впаде до вуличної. У Києві зараз мешкає 3,5 мільйона людей, тому й 5 тисяч пунктів обігріву не вистачить.

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Кияни ризикують залишитися взимку без опалення та води, якщо російська армія продовжить знищувати інфраструктуру столиці. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на Київському безпековому форумі.

Мер міста закликав мешканців столиці бути готовими до найгірших сценаріїв і продумати план дій — запастися водою, теплими речами, продуктами та за можливості виїхати в передмістя.

Температура в київських квартирах за короткий час може впасти до рівня вуличної, загроза руйнування системи електропостачання залишається, зауважив Кличко.

"Я просив би кожного з киян поговорити з близькими, знайомими, де хтось має будинок, щоб у разі критичної ситуації у вас були опалення та вода", — порадив градоначальник.

За його словами, якщо 24 години за температури -5 не буде опалення та води, комунальники зіллють воду зі систем опалення.

"Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І на початок весни будуть складні виклики", — заявив мер.

"Пункти обігріву — смішно": Кличко критикує рішення української влади

Віталій Кличко заявив, що пункти обігріву чи "незламності" — це не панацея, вони не врятують людей.

"Нам тільки дають вказівки. Ніхто не дає генератори та все інше. Все обіцяють… У Києві на сьогодні перебуває 3,5 мільйона людей. 430 пунктів обігріву — смішно. І 500 не допоможе, і 5 тисяч буде мало. Не дай Боже, в ситуації вони захлинуться від кількості людей. Вони робляться не для того, щоб там жити, це для тимчасового перебування в короткий термін", — наголосив мер.

Кличко заявив, що особисто перевіряв роботу "Пунктів незламності", і зараз влада міста робить усе, щоб їх побільшало.

"За свої власні кошти, зв'язки, отримуючи генератори від наших партнерів. Нас контролюють, штовхають — печива немає, зарядка не так працює… Якщо є претензії, висловіть, будь ласка. Але спілкуватися через ЗМІ — це не мудро, м'яко кажучи", — заявив мер.

Мер Києва вже радив киянам думати про переїзд у приватні сектори, де є вода та печі. Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко казав, що українцям не треба панікувати й виїжджати через побоювання блекауту.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія перевіряв роботу "Пунктів незламності" в Києві. Нардеп пояснював опубліковані за підсумками відео відповіддю на звинувачення мера Віталія Кличка в маніпуляціях.