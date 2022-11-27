У Києві готові понад 430 пунктів обігріву: Кличко відповів на закиди Зеленського та "Слуг народу"

Президент України звинувачував столичну мерію у "профанації з відкриттям Пунктів незламності" та закликав не брехати у звітах. Мер у відповідь попросив не маніпулювати та навів статистику забезпечення пунктів генераторами.

Related video

У Києві облаштували понад 430 пунктів обігріву, ще 100 розгорнуто у випадку надзвичайної ситуації. Про це написав у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Ці пункти працюють за рахунок 500 генераторів — 400 із них забезпечила влада міста, а 100 надали волонтери та благодійні організації.

За словами мера, незабаром Київ отримає 12 пересувних модульних котелень, які замовили спеціально під пункти обігріву.

[ + – ] Мер Києва обіцяє доставити 12 пересувних модульних котелень

"Не хочу, особливо в ситуації, що склалася, вступати в політичні баталії. Це безглуздо. І зазначу, що маніпулювати не треба! Вчора я їздив, перевіряв роботу пунктів, зустрічаю народних депутатів від партії влади. І вони в приватній розмові мені кажуть, що всі пункти, де вони побували, відкриті та працюють. А потім постять якісь незрозумілі фото", — поінформував градоначальник.

Як зазначив Кличко, така поведінка політиків виглядає негарно як для українців, так і для іноземних партнерів України.

Мер підкреслив, що міська влада робить все можливе для життєзабезпечення столиці та її мешканців. Кличко вважає закиди президента України Володимира Зеленського та народних депутатів від "Слуги народу" дивними.

За що Зеленський критикував Кличка?

Главі держави 25 листопада під час відеозвернення дорікнув мерії Києва за "профанацію з відкриттям Пунктів незламності". Зеленський підкреслив, що не у всіх містах місцева влада попрацювала якісно і від столиці надходить багато скарг.

"Фактично нормально забезпечені пункти, розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. Над іншими пунктами, м'яко кажучи, треба працювати… Профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Прошу, серйозніше. Як і брехня у звітах різного рівня", — заявив президент.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 26 листопада розповів про інспекцію київських "Пунктів незламності". За його даними, нардепи побачили, що близько 20% із них не працюють.

Арахамія зауважив, що був із колегами у 530 таких пунктах і "десь 20% із них взагалі закриті і там нікого немає".

Видання DT.UA з посиланням на Київську міськадміністрацію пише, що представлена Офісом президента України інтерактивна карта з "Пунктами незламності" поки що не відповідає дійсності.

[ + – ] Інтерактивна карта з "Пунктами незламності"

Цю карту не погодили із мерією столиці, зазначили чиновники.

Нагадаємо, що через пошкодження енергоінфраструктури після ракетного обстрілу армії РФ у Києві 27 листопада ввели екстрені відключення світла. В "Укренерго" підрахували, що на ранок 27 листопада дефіцит потужності у мережі був на рівні 20%.

Зеленський раніше обіцяв, що екстрені відключення електроенергії в Україні можуть збільшитися за часом, особливо якщо взимку люди більше споживатимуть електроенергії.

Арахамія також попереджав про нові масовані ракетні удари військ РФ по українській енергоінфраструктурі наступного тижня. Нардеп радить людям зробити запаси продуктів у сухому вигляді.