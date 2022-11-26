"20% виявилися закритими": нардепи перевірили "Пункти незламності" у Києві, — Арахамія (фото)

У частині працюючих пунктів не працюють генератори і немає водопостачання. Нардеп заявив, що ці питання можна вирішити за кілька днів і попередив про майбутні блекаути в Україні.

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Народні депутати у суботу, 26 листопада, проінспектували київські "Пункти незламності" та з'ясували, що близько 20% із них не працюють. Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив народний депутат Давид Арахамія.

За словами парламентаря, він та його колеги отримали безліч скарг від мешканців столиці щодо того, що низка пунктів, де у разі відключення світла, тепла, зв'язку та інших комунікацій можна знайти все необхідне, закриті. Арахамія додав, що він із колегами обійшов 530 таких пунктів і "десь 20% цих пунктів взагалі закриті, там нікого немає".

"Хоча всіх уночі попередили, що депутати їздитимуть інспектувати. Ми побачили, що є дивні рухи. Десь є три генератори і вони не підключені, десь немає води і таке інше. Ми зараз склали великий список, допомагаємо, підключаємо бізнес, волонтерів. Звичайно будемо тиснути і працюватимемо з місцевою владою, щоб актуалізувати це питання і протягом 2-3 днів вирішити ці всі питання", — сказав політик.

Арахамія водночас похвалила компанію "Укрзалізниця", яка обладнала "Фортецю незламності" на базі вокзалу у столиці.

"Вони почали готуватися ще у серпні. Тут у них є все, чого можна побажати — і буржуйки, і гарячий чай, і інтернет, і дитячі кімнати, і вагони... Навіть якщо буде повітряна тривога і знадобиться терміново це місце залишити — є спеціально обладнані підземні укриття". Це потрібно брати за приклад", — сказав депутат.

Нардеп також закликав українців готуватися до подальших відключень електроенергії, заявивши, що наступного тижня Збройні сили РФ готуються завдати нових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, за якими, за його словами, будуть "нові блекаути".

Нагадаємо, 22 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що по всій Україні розгорнуто 4 тисячі так званих "пунктів незламності" з безкоштовним доступом до електрики та води, які люди зможуть використати під час тривалих відключень світла.

А сьогодні глава держави попередив, що у разі, якщо українці збільшать споживання електроенергії цього вечора, варто очікувати частіших відключень світла в країні.