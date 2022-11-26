"20% оказались закрыты": нардепы проверили "Пункти незламності" в Киеве, — Арахамия (фото)

В части работающих пунктов не работают генераторы и нет водоснабжения. Нардеп заявил, что эти вопросы можно решить за несколько дней и предупредил о грядущих блэкаутах в Украине.

Related video

Народные депутаты в субботу, 26 ноября, проинспектировали киевские "Пункти незламності" и выяснили, что около 20% из них не работают. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил народный депутат Давид Арахамия.

По словам парламентария, он и его коллеги получили множество жалоб от жителей столицы касательно того, что ряд пунктов, где в случае отключения света, тепла, связи и других коммуникаций можно найти все необходимое, закрыты. Арахамия добавил, что он с коллегами обошел 530 таких пунктов и "где-то 20% этих пунктов вообще закрыты, там никого нет".

"Хотя всех ночью предупредили, что депутаты будут ездить инспектировать. Мы увидели, что есть странные движения. Где-то есть три генератора и они не подключены, где-то нет воды и так далее. Мы сейчас составили большой список, помогаем, подключаем бизнес, волонтеров. Конечно будем давить и работать с местной властью, чтобы актуализировать этот вопрос и на протяжении 2-3 дней решить эти все вопросы", — сказал политик.

Арахамия в то же время похвалил компанию "Укрзализныця", которая оборудовала "Фортецю незламності" на базе вокзала в столице.

"Они начали готовиться еще в августе. Тут у них есть все, чего можно пожелать — и буржуйки, и горячий чай, и интернет, и детские комнаты, и вагоны… Даже если будет воздушная тревога и нужно будет срочно это место покинуть — есть специально оборудованные подземные укрытия". Это нужно брать за пример", — сказал депутат.

Нардеп также призвал украинцев готовиться к дальнейшим отключениям электроэнергии, заявив, что на следующей неделе Вооруженные силы РФ готовятся нанести новые удары по объектам энергетической инфраструктуры, за которым, по его словам, последуют "новые блэкауты".

Напомним, 22 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что по всей Украине развернуто 4 тысячи так называемых "пунктов несокрушимости" с бесплатным доступом к электричеству и воде, которые люди смогут использовать во время длительных отключений света.

А сегодня глава государства предупредил, что в случае, если украинцы увеличат потребление электроэнергии этим вечером, стоит ожидать более частых отключений света в стране.