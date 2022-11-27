В Киеве готовы более 430 пунктов обогрева: Кличко ответил на упреки Зеленского и "Слуг народа"

Президент Украины обвинял столичную мэрию в "профанации с открытием Пунктов незламності" и призывал не лгать в отчетах. Мэр в ответ попросил не манипулировать и привел статистику обеспечения пунктов генераторами.

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В Киеве обустроили более 430 пунктов обогрева, еще 100 развернут в случае чрезвычайной ситуации. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Эти пункты работают за счет 500 генераторов — 400 из них обеспечили власти города, а 100 предоставили волонтеры и благотворительные организации.

По словам мэра, скоро Киев получит 12 передвижных модульных котелен, которые заказали специально под пункты обогрева.

[ + – ] Мэр Киева обещает доставить 12 передвижных модульных котелен

"Не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. И отмечу, что манипулировать не надо! Вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото", — проинформировал градоначальник.

Как отметил Кличко, такое поведение политиков выглядит некрасиво как для украинцев, так и для иностранных партнеров Украины.

Мэр подчеркнул, что городские власти делают все возможное для жизнеобеспечения столицы и ее жителей. Кличко считает упреки президента Украины Владимира Зеленского и народных депутатов от "Слуги народа" странными.

За что Зеленский критиковал Кличко?

Глав государства 25 ноября во время видеообращения упрекнул мэрию Киева за "профанацию с открытием Пунктов незламності". Зеленский подчеркнул, что не во всех городах местные власти поработали качественно и от столицы поступает много жалоб.

"Фактически нормально обеспечены пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале. Над другими пунктами, мягко говоря, нужно работать… Профанацию с киевскими "Пунктами незламності" никто никому не простит. Прошу, серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", — заявил президент.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 26 ноября рассказал об инспекции киевских "Пунктов незламності". По его данным, нардепы увидели, что около 20% из них не работают.

Арахамия заметил, что был с коллегами в 530 таких пунктах и "где-то 20% из них вообще закрыты и там никого нет".

Издание ZN.UA со ссылкой на Киевскую горадминистрацию пишет, что представленная Офисом президента Украины интерактивная карта с "Пунктами незламності" пока не соответствует действительности.

[ + – ] Интерактивная карта с "Пунктами незламності"

Эту карту не согласовали с мэрией столицы, отметили чиновники.

Напомним, что из-за повреждения энергоинфраструктуры после ракетных обстрелов армии РФ в Киеве 27 ноября ввели экстренные отключения света. В "Укрэнерго" подсчитали, что на утро 27 ноября дефицит мощности в сети был на уровне 20%.

Зеленский ранее обещал, что экстренные отключения электроэнергии в Украине могут увеличиться по времени, особенно если зимой люди будут больше потреблять электроэнергии.

Арахамия также предупреждал о новых массированных ракетных ударах войск РФ по украинской энергоинфраструктуре на следующей неделе. Нардеп советует людям сделать запасы продуктов в сухом виде.