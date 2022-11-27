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В Киеве готовы более 430 пунктов обогрева: Кличко ответил на упреки Зеленского и "Слуг народа"

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Фото: Facebook | "Пункти незламності" в Киеве, по данным Виталия Кличко, работают за счет 500 генераторов

Президент Украины обвинял столичную мэрию в "профанации с открытием Пунктов незламності" и призывал не лгать в отчетах. Мэр в ответ попросил не манипулировать и привел статистику обеспечения пунктов генераторами.

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В Киеве обустроили более 430 пунктов обогрева, еще 100 развернут в случае чрезвычайной ситуации. Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Эти пункты работают за счет 500 генераторов — 400 из них обеспечили власти города, а 100 предоставили волонтеры и благотворительные организации.

По словам мэра, скоро Киев получит 12 передвижных модульных котелен, которые заказали специально под пункты обогрева.

Мэр Киева обещает доставить 12 передвижных модульных котелен Fullscreen
Мэр Киева обещает доставить 12 передвижных модульных котелен

"Не хочу, особенно в сложившейся ситуации, вступать в политические баталии. Это глупо. И отмечу, что манипулировать не надо! Вчера я ездил, проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и работают. А потом постятся какие-то непонятные фото", — проинформировал градоначальник.

Как отметил Кличко, такое поведение политиков выглядит некрасиво как для украинцев, так и для иностранных партнеров Украины.

Мэр подчеркнул, что городские власти делают все возможное для жизнеобеспечения столицы и ее жителей. Кличко считает упреки президента Украины Владимира Зеленского и народных депутатов от "Слуги народа" странными.

За что Зеленский критиковал Кличко?

Глав государства 25 ноября во время видеообращения упрекнул мэрию Киева за "профанацию с открытием Пунктов незламності". Зеленский подчеркнул, что не во всех городах местные власти поработали качественно и от столицы поступает много жалоб.

"Фактически нормально обеспечены пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале. Над другими пунктами, мягко говоря, нужно работать… Профанацию с киевскими "Пунктами незламності" никто никому не простит. Прошу, серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", — заявил президент.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 26 ноября рассказал об инспекции киевских "Пунктов незламності". По его данным, нардепы увидели, что около 20% из них не работают.

Арахамия заметил, что был с коллегами в 530 таких пунктах и "где-то 20% из них вообще закрыты и там никого нет".

Издание ZN.UA со ссылкой на Киевскую горадминистрацию пишет, что представленная Офисом президента Украины интерактивная карта с "Пунктами незламності" пока не соответствует действительности.

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Интерактивная карта с "Пунктами незламності"

Эту карту не согласовали с мэрией столицы, отметили чиновники.

Напомним, что из-за повреждения энергоинфраструктуры после ракетных обстрелов армии РФ в Киеве 27 ноября ввели экстренные отключения света. В "Укрэнерго" подсчитали, что на утро 27 ноября дефицит мощности в сети был на уровне 20%.

Зеленский ранее обещал, что экстренные отключения электроэнергии в Украине могут увеличиться по времени, особенно если зимой люди будут больше потреблять электроэнергии.

Арахамия также предупреждал о новых массированных ракетных ударах войск РФ по украинской энергоинфраструктуре на следующей неделе. Нардеп советует людям сделать запасы продуктов в сухом виде.