Відповідь Кличку: Арахамія показав непрацюючі "Пункти незламності" у Києві" (відео)

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія представив кілька кадрів перевірки столичних пунктів обігріву. Двері ніхто не відчинив мінімум за трьома адресами.

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Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія показав відео перевірки його командою роботи "Пунктів незламності" у Києві. Політик пояснив, що це відповідь на звинувачення мера Віталія Кличка в маніпуляціях.

"Це відео, яке наша команда не планувала публікувати s записувала для формування об'єктивної звітності. Але оскільки пролунали звинувачення у маніпуляціях, ми змушені це спростовувати", — зазначив нардеп.

Зважаючи на кадри, ці точки ще не функціонують. На одному із відео дівчина запитує, чи працює пункт обігріву. Чоловік їй відповідає: "Сьогодні вихідний день, немає нікого, я сторож".

"Генератор привезли вчора, сьогодні нічого не привозили", — каже він, а у відповідь на прохання зарядити телефон вішає слухавку.

Друге відео знято на вулиці Дмитрівська, 68. Там знаходиться дитячий садок №77, але двері зовні та всередині зачинені.

Третій пункт знаходиться на Богдана Хмельницького, 88. За цією адресою розташований дитячий садок №110.

"Хвіртка закрита, паркан. Ось така ситуація", — прокоментувала авторка відео.

Суперечка Кличка, Арахамії та Зеленського щодо "Пунктів незламності"

Президент України Володимир Зеленський раніше дорікав київській мерії за "профанацію з відкриттям Пунктів незламності". Глава держави закликав столичну владу припинити брехню у звітах різного рівня.

"Нормально забезпечені пункти, розгорнуті на базі ДСНС та на столичному вокзалі. Над іншими пунктами, м'яко кажучи, треба працювати. Профанацію з київськими "Пунктами незламності" ніхто нікому не пробачить. Прошу, серйозніше", — попереджав Зеленський.

Давид Арахамія раніше описував перебіг інспекцій київських "Пунктів незламності". Нардепи монобільшості побачили, що близько 20% із них не працюють.

Парламентар розповідав, як із колегами обійшов 530 таких пунктів. "Десь є три генератори і вони не підключені, десь немає води і так далі", — зазначав Арахамія.

Нардеп заявив, що приклад треба брати з "Укрзалізниці", яка обладнала "Фортецю незламності" на базі київського вокзалу.

Віталій Кличко у відповідь розповідав про облаштування у Києві понад 430 пунктів обігріву та про додаткові 100 пунктів, якщо настане надзвичайна ситуація.

Мер Києва запевняв, що їздив 26 листопада та особисто перевіряв роботу пунктів. На об'єктах, за словами Кличка, він зустрічав народних депутатів від президентської партії, які йому говорили про відкриті та працюючі пункти обігріву.

Нагадаємо, що компанія ДТЕК обіцяла докласти максимум зусиль, щоб у Києві світло відключали максимум на 5 годин. Енергетики закликають мешканців столиці не включати всі електроприлади, коли дають світло — через це можуть бути аварії.

Фокус раніше писав, що після ракетного удару росіян 23 листопада в Україні зупинилися усі атомні електростанції. Енергоблоки АЕС запитували від дизельних генераторів.