Ответ Кличко: Арахамия показал неработающие "Пункты незламності" в Киеве" (видео)

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия представил несколько кадров проверки столичных пунктов обогрева. Двери никто не открыл минимум по трем адресам.

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Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия показал видео проверки его командой работы "Пунктов незламності" в Киеве. Политик объяснил, что это — ответ на обвинения мэра Виталия Кличко в манипуляциях.

"Это видео, которое наша команда не планировала публиковать и записывала для формирования объективной отчетности. Но так как прозвучали обвинения в манипуляциях, мы вынуждены это опровергать", — отметил нардеп.

Судя по кадрам, эти точки еще не функционируют. На одном из видео девушка спрашивает, работает ли пункт обогрева. Мужчина ей отвечает: "Сегодня выходной день, нет никого, я сторож".

"Генератор привезли вчера, сегодня ничего не привозили", — говорит он, а в ответ на просьбу зарядить телефон вешает трубку.

Второе видео снято на улице Дмитриевская, 68. Там находится детский сад №77, но двери снаружи и внутри закрыты.

Третий пункт находится на Богдана Хмельницкого, 88. По этому адресу расположен детский сад №110.

"Калитка закрыта, забор. Вот такая ситуация", — прокомментировала автор видео.

Спор Кличко, Арахамии и Зеленского насчет "Пунктов незламності"

Президент Украины Владимир Зеленский ранее упрекал киевскую мэрию в "профанации с открытием Пунктов незламності". Глава государства призывал столичные власти прекратить ложь в отчетах разного уровня.

"Нормально обеспечены пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале. Над другими пунктами, мягко говоря, нужно работать. Профанацию с киевскими "Пунктами незламності" никто никому не простит. Прошу, серьезнее", — предупреждал Зеленский.

Давид Арахамия ранее описывал ход инспекций киевских "Пунктов незламності". Нардепы монобольшинства увидели, что около 20% из них не работают.

Парламентарий рассказывал, как с коллегами обошел 530 таких пунктов. "Где-то есть три генератора и они не подключены, где-то нет воды и так далее", — отмечал Арахамия.

Нардеп заявил, что пример надо брать с "Укрзализныци", которая оборудовала "Фортецю незламності" на базе киевского вокзала.

Виталий Кличко в ответ рассказывал про обустройство в Киеве более 430 пунктов обогрева и о дополнительных 100 пунктах, если наступит чрезвычайная ситуация.

Мэр Киева уверял, что ездил 26 ноября и лично проверял работу пунктов. На объектах, по словам Кличко, он встречал народных депутатов от президентской партии, которые ему говорили об открытых и работающих пунктах обогрева.

Напомним, что компания ДТЭК обещала приложить максимум усилий, чтобы в Киеве свет отключали максимум на 5 часов. Энергетики призывают жителей столицы не включать все электроприборы, когда дают свет — из-за этого могут быть аварии.

Фокус ранее писал, что после ракетного удара россиян 23 ноября в Украине остановились все атомные электростанции. Энергоблоки АЭС запитывали от дизельных генераторов.