"Пункти незламності не спасут": Кличко призвал киевлян запастись водой и уезжать

По словам градоначальника, в случае отключении отопления температура в квартирах быстро упадет до уличной. В Киеве сейчас живет 3,5 миллиона человек, поэтому и 5 тысяч пунктов обогрева не хватит.

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Киевляне рискуют остаться зимой без отопления и воды, если российская армия продолжит уничтожать инфраструктуру столицы. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на Киевском форуме по безопасности.

Мэр города призвал жителей столицы быть готовыми к худшим сценариям и продумать план действий — запастись водой, теплыми вещами, продуктами и по возможности уехать в пригород.

Температура в киевских квартирах за короткое время может упасть до уровня уличной, угроза разрушения системы электроснабжения остается, заметил Кличко.

"Я просил бы каждого из киевлян поговорить с близкими, знакомыми, где у кого-то есть дом, чтобы в случае критической ситуации у вас были отопление и вода", — посоветовал градоначальник.

По его словам, если 24 часа при температуре — 5 не будет отопления и воды, коммунальщики сольют воду из систем отопления.

"Это означает, что до весны подать воду будет очень сложно. И до начала весны будут сложные вызовы", — заявил мэр.

"Пункты обогрева – смешно": Кличко критикует решения украинских властей

Виталий Кличко заявил, что пункты обогрева или "незламності" – это не панацея, они не спасут людей.

"Нам только дают указания. Никто не дает генераторы и все остальное. Все обещают… В Киеве на сегодня находится 3,5 миллиона человек. 430 пунктов обогрева – смешно. И 500 не поможет, и 5 тысяч будет мало. Не дай Бог в ситуации, они захлебнутся от количества людей. Они делаются не для того, чтобы там жить, это для временного пребывания в короткий срок", — подчеркнул мэр.

Кличко заявил, что лично проверял работу "Пунктів незламності" и сейчас власти города делают все, чтобы их стало больше.

"За свои собственные средства, связи, получая генераторы от наших партнеров. Нас контролируют, толкают — печенья нет, зарядка не так работает… Если есть претензии, выскажите, пожалуйста. Но общаться через СМИ — это не мудро, мягко говоря", — заявил мэр.

Мэр Киева уже советовал киевлянам думать о переезде в частные сектора, где есть вода и печи. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко говорил, что украинцам не надо паниковать и выезжать из-за боязни блэкаута.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия проверял работу "Пунктов незламності" в Киеве. Нардеп объяснял опубликованные по итогам видео ответом на обвинения мэра Виталия Кличко в манипуляциях.