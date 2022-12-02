Метро Києва повністю зупинять у разі блекауту, — Кличко

Станції метрополітену використовуватимуть лише як укриття, а на всі маршрути наземного транспорту вийдуть автобуси.

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Метро Києва зупинить свою роботу у разі нових ракетних ударів ЗС РФ та відсутності електроенергії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За його словами, українці мають бути готовими до найгірших сценаріїв, оскільки Росія ставить за мету залишити цивільне населення без електроенергії, води та опалення у зимовий період.

У разі надзвичайної ситуації, як запевняє Віталій Кличко, інфраструктура Києва продовжить свою роботу, але за дуже важких умов. Якщо ЗС РФ здійснять нові ракетні удари, які призведуть до відсутності електроенергії, то на всі маршрути наземного транспорту в столиці вийдуть автобуси.

Метро Києва у разі блекауту не працюватиме, а станції метрополітену використовуватимуть як пункти тимчасового перебування людей.

"Рух потягів метрополітену, у разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання, буде припинено. 45 підземних станцій метро працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей і як укриття під час тривоги. Вхід на станції буде безплатним, але потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу", — продовжив Кличко, анонсуючи можливі обмеження у Києві.

На станціях метрополітену, як запевняє мер, будуть доступними:

інтернет;

електроенергія, завдяки чому громадяни матимуть змогу зарядити свої гаджети;

питна вода;

санітарні вузли.

Крім цього, як повідомив Віталій Кличко, середня температура повітря на станціях метрополітену становить +12…+14 градусів, тож громадянам потрібно мати зимовий одяг.

Днем раніше мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців української столиці тимчасово виїхати. За його словами, місто взимку ризикує залишитися без централізованого теплопостачання та світла через ракетні удари ЗС РФ, через що в квартирах температура повітря опуститься до вуличної.

Також повідомлялося, що ДТЕК додав 750 багатоквартирних додому у Києві до списків на відключення електроенергії.