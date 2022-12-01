У Києві від світла відключатимуть більше будинків: роз'яснення ДТЕК

У компанії взялися за будинки, в яких раніше не вимикали світло, оскільки вони знаходяться на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Усього список розширили на 750 будинків.

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У Києві до списків відключення світла внесли 750 додаткових житлових будинків. Про це повідомляє пресцентр ДТЕК "Київські електромережі".

За даними компанії, до списків на відключення світла в Києві внесли 750 додаткових житлових будинків, які раніше не підпадали під жорсткі обмеження. Зазначені будівлі, як стверджують у ДТЕК, заживленні за тими самими лініями, що й об'єкти критичної інфраструктури.

"Для справедливих та рівних умов електропостачання та відключення всіх клієнтів, ДТЕК провів технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і, де це було можливо, створив для житлових будинків альтернативну схему надання світла. Тепер 750 додаткових будинків відключатимуться на рівних умовах з іншими, що дозволить знизити тривалість відключення для всіх мешканців Києва", — йдеться у повідомленні компанії.

У ДТЕК стверджують, що раніше під відключення світла у Києві не потрапляли великі насосні, котельні станції та медичні установи. Винятки також застосовувалися для 1497 житлових будинків. Станом на 30 листопада, 750 багатоквартирних будинків у Києві відтепер підпадатимуть під екстрені та стабілізаційні відключення світла.

Для 747 будівель ДТЕК, що залишилися, поки не може змінити наявну схему електропостачання і вони будуть підключені до тих же ліній, що і об'єкти критичної інфраструктури.

Зазначимо, що у Києві планують перейти до ручних відключень електроенергії. За даними компанії YASNO, при такому способі без світла залишатимуться багатоквартирні житлові будинки, які підключені до ліній об'єктів критичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що в Україні проводитимуться перевірки дотримання графіків відключення світла. Моніторинги, в яких будуть задіяні співробітники СБУ та "Укренерго", триватимуть до кінця дії воєнного стану.