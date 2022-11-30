В Україні проводитимуть перевірки дотримання графіків відключення світла, — Міненерго

Подібні моніторинги за участю співробітників СБУ та "Укренерго" тепер проводитимуться до кінця дії воєнного стану.

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В Україні проведено перевірку коректності застосування графіків відключення світла побутовим споживачам. Про це повідомляє пресцентр Міністерства енергетики.

За даними відомства, за дорученням Міненерго було проведено позапланові перевірки для з'ясування коректності застосування графіків відключення світла. Крім того, моніторинг стосувався дотримання обленерго термінів та тривалості обмежень щодо побутових споживачів.

Як зазначають у Міненерго, було видано розпорядження про проведення подібних перевірок до кінця дії воєнного стану.

Для моніторингу також буде залучено представників Служби безпеки, "Укренерго" та Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг.

Профільний міністр Герман Галущенко зазначив, що українські енергетики цілодобово працюють над тим, щоб повернути побутовим споживачам світло та тепло. За його словами, графіки відключення світла повинні бути складені так, щоб враховувалися потреби населення та норми чинного законодавства.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що в енергосистемі зберігається складна ситуація, але держава має можливість щодня включати побутовим споживачам світло на 5-6 годин.

Також повідомлялося, що імпорт електроенергії в Україну не розв'яже проблеми з екстреними відключеннями світла побутовим споживачам.