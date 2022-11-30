В Украине будут проводить проверки соблюдения графиков отключения света, — Минэнерго

Подобные мониторинги с участием сотрудников СБУ и "Укрэнерго" теперь будут проводиться до конца действия военного положения.

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В Украине провели проверки корректности применения графиков отключения света бытовым потребителям. Об этом информирует пресс-центр Министерства энергетики.

По данным ведомства, по поручению Минэнерго были проведены внеплановые проверки для выяснения корректности применения графиков отключения света. Кроме этого, мониторинг затрагивал соблюдение облэнерго сроков и продолжительности ограничений в отношении бытовых потребителей.

Как отмечают в Минэнерго, было выдано распоряжение о проведении подобных проверок до конца действия военного положения.

Для мониторинга также будут привлечены представители Службы безопасности, "Укрэнерго" и Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Профильный министр Герман Галущенко отметил, что украинские энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть бытовым потребителям свет и тепло. По его, словам, графики отключения света должны быть составлены так, чтобы учитывались потребности населения и нормы действующего законодательства.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль рассказывал, что в энергосистеме сохраняется сложная ситуация, но у государства есть возможность ежедневно включать бытовым потребителям свет на 5-6 часов.

Также сообщалось, что импорт электроэнергии в Украину не решит проблему с экстренными отключениями света бытовым потребителям.