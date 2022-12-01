В Киеве от света будут отключать больше домов: разъяснение ДТЭК

В компании взялись за здания, в которых раньше не выключали свет, поскольку они находятся на одной линии с объектами критической инфраструктуры. Всего список расширили на 750 домов.

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В Киеве в списки на отключения света внесли 750 дополнительных жилых домов. Об этом информирует пресс-центр ДТЭК "Киевские электросети".

По данным компании, в списки на отключения света в Киеве внесли 750 дополнительных жилых домов, которые ранее не попадали под жесткие ограничения. Указанные здания, как утверждают в ДТЭК, были заживлены по тем же линиям, что и объекты критической инфраструктуры.

"Для справедливых и равных условий электроснабжения и отключения всех клиентов, ДТЭК провел техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и, где это было возможно, создал для жилых домов альтернативную схему предоставления света. Теперь 750 дополнительных домов будут отключаться на равных условиях с другими, что позволит снизить продолжительность отключения для всех жителей Киева", — говорится в сообщении компании.

В ДТЭК утверждают, что ранее под отключения света в Киеве не попадали большие насосные, котельные станции и медицинские учреждения. Исключения также применялись для 1497 жилых домов. По состоянию на 30 ноября, 750 многоквартирных домов в Киеве отныне будут подпадать под экстренные и стабилизационные отключения света.

Для оставшихся 747 зданий ДТЭК пока не может изменить текущую схему электроснабжения и они будут подключены к тем же линиям, что и объекты критической инфраструктуры.

Отметим, что в Киеве планируют перейти к ручным отключениям электроэнергии. По данным компании YASNO, при таком способе без света будут оставаться жилые многоквартирные дома, которые подключены к линиям объектов критической инфраструктуры.

Также сообщалось, что в Украине будут проводить проверки соблюдения графиков отключения света. Мониторинги, в которых будут задейстованы сотрудников СБУ и "Укрэнерго", продлятся до конца действия военного положения.