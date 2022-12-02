Метро Киева будет полностью остановлено в случае блэкаута, — Кличко

Станции метрополитена будут использоваться только в качестве укрытий, а на все маршруты наземного транспорта выйдут автобусы.

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Метро Киева остановит свою работу в случае новых ракетных ударов ВС РФ и отсутствия электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, украинцы должны быть готовы к наихудшим сценариям, поскольку Россия ставит за цель оставит гражданское население без электроэнергии, воды и отопления в зимний период.

В случае чрезвычайной ситуации, как заверяет Виталий Кличко, инфраструктура Киева продолжит свою работу, но в очень тяжелых условиях. Если ВС РФ осуществят новые ракетные удары, которые приведут к отсутствию электроэнергии, — на все маршруты наземного транспорта в столице выйдут автобусы.

Метро Киева в случае блэкаута работать не будет, а станции метрополитена будут использоваться в качестве пунктов временного пребывания людей.

"Движение поездов метрополитена, в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения, будет приостановлено. 45 подземных станций метро будут работать в качестве пунктов временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность", — продолжил Кличко, анонсируя возможные ограничения в Киеве.

На станциях метрополитена, как заверяет мэр, будут доступными:

интернет;

электроэнергия, благодаря чему граждане смогут зарядить свои гаджеты;

питьевая вода;

санитарные узлы.

Помимо этого, как сообщил Виталий Кличко, средняя температура воздуха на станциях метрополитена составляет +12…+14 градусов, поэтому гражданам нужно иметь зимнюю одежду.

Днем ранее мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей украинской столицы временно выехать. По его словам, город зимой рискует остаться без централизованного теплоснабжения и света из-за ракетных ударов ВС РФ, из-за чего в квартирах температура воздуха опустится до уличной.

Также сообщалось, что ДТЭК добавил 750 многоквартирных домой в Киеве в списки на отключения электроэнергии.