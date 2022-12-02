Блэкаут в Киеве: Кличко опубликовал список магазинов и ТРЦ, которые будут работать без света

Торговые точки, по словам мэра, продолжат работать на автономных источниках питания.

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В случае тотального блэкаута в Киеве продолжат работать некоторые продуктовые магазины, рынки и торгово-развлекательные центры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, КГГА совместно с представителями бизнеса готовятся к наихудшим сценариям, которые предусматривают тотальный блэкаут в Киеве из-за новых ракетных ударов ВС РФ.

Вместе с этим, как заверил Виталий Кличко, в украинской столице продолжат работать некоторые продуктовые магазины, рынки и ТРЦ даже при отсутствии электроэнергии.

"Мы составили перечень с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания, чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах", — продолжил мэр Киева в своем Telegram-канале.

Виталий Кличко предупредил, что график работы продуктовых магазинов и ТРЦ может быть сокращенным из-за отсутствия электроэнергии. В случае тотального блэкаута в Киеве будут функционировать следующие рынки:

"Бессарабский рынок";

"Владимирский рынок";

"Житний рынок".

Отдельно мэр Киева опубликовал ссылки на списки супермаркетов и торгово-развлекательных центров, которые будут работать в случае масштабного блэкаута.

Помимо этого, Виталий Кличко предупреждал, что столичный метрополитен будет полностью остановлен в случае отсутствия электроэнергии после новых ракетных ударов ВС РФ. По словам мэра, в Киеве на все наземные маршруты выведут автобусы, а станции метро будут использоваться в качестве убежищ.

Также Виталий Кличко призывал жителей Киева на время выехать из столицы, поскольку 5 тысяч "пунтів незламності" не хватит для обогрева миллионов граждан.