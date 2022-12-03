"Як сірники в руках дітей": після перемоги України ядерну зброю у Росії заберуть, – Данілов

За словами секретаря РНБО, зброєю масового ураження не може володіти держава, яка поводиться непередбачено.

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Після перемоги України у війні Російська Федерація має втратити ядерну зброю. Про це в інтерв'ю програми "Є питання" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Наша перемога — це коли Російська Федерація повністю забирається з нашої території, коли Російська Федерація припиняє володіти ядерною зброєю", — прокоментував секретар РНБО.

За його словами, зброя масового ураження не може перебувати на території держави, яка поводиться на геополітичній арені абсолютно непередбачувано.

"Це як сірники у дітей — ядерна зброя у Російської Федерації. Вона повинна бути позбавлена її", — додав він.

На запитання журналістки Олени Трибушної, чи вірить Данілов у те, що Росію доведуть до такого стану, що вона добровільно відмовиться від ядерної зброї, секретар РНБО запропонував почекати. Він нагадав, що ще 1 травня 1991 року мало хто вірив у розвал Радянського Союзу, а на Червоній площі у Москві проходила звична демонстрація за участю радянських лідерів.

"А потім пройшов короткий проміжок часу і вже в серпні те явище, яке називалося "Радянський Союз", практично припинило своє існування. Тоді все відбувалося швидко. Давайте зачекаємо", — резюмував він.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, коли ЗС РФ завдадуть нового масованого удару по Україні. За словами Михайла Подоляка, росіяни планують "жорстко заморозити українців". Нова атака, за його словами, буде спрямована не на енергетику, а саме на опалення в країні.

Раніше CNN повідомляло про те, що Росія відмовилася обговорювати ядерну зброю із США. Російська сторона в односторонньому порядку заявила, що запропонує нові дати для обговорення Договору про скорочення та обмеження ядерної зброї. Про причину цього рішення у Кремлі замовчують.