"Что греха таить": угроза ядерной войны нарастает, — Путин (видео)

По словам российского президента, Россия может применить ядерное оружие для самозащиты, а также для защиты союзников, под которыми Путин подразумевал фэйковые "ДНР" и "ЛНР".

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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека оценил вероятность угрозы мировой ядерной войны. По его словам, такая угроза существует, однако Россия не собирается первой применять оружие массового уничтожения, поскольку рассматривает его исключительно как средство защиты.

"Такая угроза нарастает, что греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит его первой, значит и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории они сильно ограничены", — заявил Путин.

Российский президент отметил, что Москва рассматривает ядерное оружие исключительно в контексте стратегии защиты Российской Федерации, которая построена вокруг ответно-встречного удара.

Относительно применения тактического ядерного оружия Путин заявил, что Россия в отличие от США не размещает ядерное вооружение в других странах. Тем не менее Москва намерена защищать своих союзников всем имеющимся средствами.

"Американское тактическое ядерное оружие в большом количестве расположено на европейской территории. Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но естественно своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если потребуется", — подчеркнул Путин.

Глава Кремля добавил, что о возможности применения ядерного вооружения говорила не российская сторона, а западные политики, например, бывший британский премьер Лиз Трасс.

"Вот бывшая, не к вечеру будет помянута, премьер-министр Великобритании. Она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи акцентировать. Ее слова никто не заметил, а то что мы говорим сразу же выпячивают, и этими заявлениями начинают весь мир пугать", — отметил Путин.

Напомним, симуляция показала, что будет после ядерного удара РФ. Как показывает симуляция, если Россия нанесет ядерный удар, то начнется глобальная война, которая примерно за пять часов уничтожит 34 миллиона человек, при этом еще 55,9 получат ранения.

Другое исследование говорит о том, что в случае ядерной войны между РФ и США умрут 5 млрд человек. По словам сотрудников Ратгерского университета, около 75% населения земли погибнет не от взрывов ракет, а от голода.