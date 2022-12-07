"Що гріха таїти": загроза ядерної війни наростає, — Путін (відео)

За словами російського президента, Росія може застосувати ядерну зброю для самозахисту, а також для захисту союзників, під якими Путін мав на увазі фейкові "ДНР" та "ЛНР".

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Президент Росії Володимир Путін на засіданні Ради з питань розвитку громадянського суспільства та прав людини оцінила ймовірність загрози світової ядерної війни. За його словами, така загроза існує, проте Росія не має наміру першою застосовувати зброю масового знищення, оскільки розглядає її виключно як засіб захисту.

"Така загроза наростає, що гріха таїти. З приводу того, що Росія за жодних обставин не застосує її першою, значить і другою теж не застосує, тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території вони дуже обмежені", — заявив Путін.

Російський президент зазначив, що Москва розглядає ядерну зброю виключно в контексті стратегії захисту Російської Федерації, яка побудована навколо удару у відповідь.

Щодо застосування тактичної ядерної зброї Путін заявив, що Росія, на відміну від США, не розміщує ядерне озброєння в інших країнах. Проте Москва має намір захищати своїх союзників усіма засобами.

"Американську тактичну ядерну зброю у великій кількості розташовано на європейській території. Ми нікому нашу ядерну зброю не передавали і не передаємо, але звичайно своїх союзників захищатимемо всіма наявними у нас засобами, якщо буде потрібно", — підкреслив Путін.

Глава Кремля додав, що про можливість застосування ядерного озброєння говорила не російська сторона, а західні політики, наприклад колишня британська прем'єрка Ліз Трасс.

"Ось колишня, не надвечір буде згадана, прем'єр-міністриня Великої Британії. Вона ж прямо публічно сказала, що вона готова це зробити. У відповідь на це мені довелося деякі речі акцентувати. Її слова ніхто не помітив, а те, що ми говоримо відразу ж виділяють, і цими заявами починають весь світ лякати", — зазначив Путін.

Нагадаємо, симуляція показала, що буде після ядерного удару РФ. Як показує симуляція, якщо Росія завдасть ядерного удару, то розпочнеться глобальна війна, яка приблизно за п'ять годин знищить 34 мільйони людей, при цьому ще 55,9 отримають поранення.

Інше дослідження говорить про те, що у разі ядерної війни між РФ та США помруть 5 млрд осіб. За словами співробітників Ратгерського університету, приблизно 75% людства загине не від вибухів ракет, а від голоду.