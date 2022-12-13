Більшість українців виступили за відновлення ядерного статусу України, – соцопитування

Уперше за 10 років відсоток населення, що підтримує ядерний статус, перевищив 50%. Також половина українців вважає, що РФ потрібно роззброїти задля безпеки нашої країни.

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У межах соцопитування групи "Рейтинг" 53% українців виступили за відновлення Україною статусу ядерної держави. Про це йдеться в опублікованих результатах опитування.

У межах соцопитування "Відбудова України та міжнародна допомога", 53% опитуваних виступили за відновлення ядерної зброї в Україні. Ще 3 роки тому 2019 року за ядерний щит виступало лише 47% жителів України. Також половина опитаних виступили за ядерне роззброєння Росії.

[ + – ] Підтримка відновлення ядерного статусу

Крім цього, в учасників опитування запитали, що зможе захистити Україну від подальших нападів Росії, результати були такими:

вступ України до НАТО — 61%;

ядерне роззброєння Росії — 50%;

вступ України до ЄС — 34%;

гарантія від західних країн щодо надання зброї Україні — 34%;

ядерне озброєння України — 17%;

фінансова допомога Україні — 17%;

підписання мирної угоди з РФ — 8%;

інший варіант — 2%;

важко відповісти — 3%.

[ + – ] Підтримка відновлення статусу ядерної зброї

Опитування проводилося на замовлення громадської організації "Центр трансатлантичного діалогу" з 20 по 21 листопада 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 1 000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонне інтерв'ю з комп'ютера). На основі довільної вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Путін не готовий до ядерної ескалації на війні. Російський президент боїться смерті та любить життя.

За даними Пентагону, РФ нарощує та модернізує свій ядерний арсенал.