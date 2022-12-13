Більшість українців виступили за відновлення ядерного статусу України, – соцопитування
Уперше за 10 років відсоток населення, що підтримує ядерний статус, перевищив 50%. Також половина українців вважає, що РФ потрібно роззброїти задля безпеки нашої країни.
У межах соцопитування групи "Рейтинг" 53% українців виступили за відновлення Україною статусу ядерної держави. Про це йдеться в опублікованих результатах опитування.
У межах соцопитування "Відбудова України та міжнародна допомога", 53% опитуваних виступили за відновлення ядерної зброї в Україні. Ще 3 роки тому 2019 року за ядерний щит виступало лише 47% жителів України. Також половина опитаних виступили за ядерне роззброєння Росії.
Крім цього, в учасників опитування запитали, що зможе захистити Україну від подальших нападів Росії, результати були такими:
- вступ України до НАТО — 61%;
- ядерне роззброєння Росії — 50%;
- вступ України до ЄС — 34%;
- гарантія від західних країн щодо надання зброї Україні — 34%;
- ядерне озброєння України — 17%;
- фінансова допомога Україні — 17%;
- підписання мирної угоди з РФ — 8%;
- інший варіант — 2%;
- важко відповісти — 3%.
Опитування проводилося на замовлення громадської організації "Центр трансатлантичного діалогу" з 20 по 21 листопада 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова система: 1 000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонне інтерв'ю з комп'ютера). На основі довільної вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%.
Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що Путін не готовий до ядерної ескалації на війні. Російський президент боїться смерті та любить життя.
За даними Пентагону, РФ нарощує та модернізує свій ядерний арсенал.