Росія займається розширенням та модернізацією свого ядерного арсеналу, – Пентагон.

За словами голови Пентагону Ллойда Остіна, поведінка Володимира Путіна щодо ядерної зброї є безвідповідальною.

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Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що за даними Пентагону в Російській Федерації йде розширення та модернізація ядерного озброєння. Про це повідомляє міжнародне агентство новин Reuters.

Ллойд Остін зазначив, що весь світ уже переконався в тому, що Володимир Путін став ініціатором жорстокої загарбницької війни. Водночас російський президент продовжує ядерний шантаж.

"І поки Кремль продовжує свою жорстоку та неспровоковану війну проти України, весь світ бачить, що Путін займається безвідповідальним брязканням ядерною зброєю", — говорить голова Міністерства оборони США.

Слова Остіна прозвучали на тлі недавніх міркувань Володимира Путіна про можливе застосування ядерної зброї. Президент РФ стверджує, що ядерна зброя може знадобитися Росії для самозахисту, а також захисту союзників.

"Така загроза наростає, що гріха таїти. З приводу того, що Росія за жодних обставин не застосує його першою, значить і другий теж не застосує, тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по нашій території вони сильно обмежені", — заявляв Путін на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

Фокус також повідомляв, що Володимир Путін розмірковує про внесення до російської військової доктрини положення, яке дозволяє Російській Федерації першою завдавати випереджувального ядерного удару для роззброєння противника. Путін згадав про стратегії США, які передбачають використання високоточних ракет для попереджувального удару.

Ще ми писали про те, що на думку секретаря РНБО України Олексія Данилова, після перемоги України у війні Російська Федерація має втратити ядерну зброю. Він зазначив, що зброєю масового ураження не може володіти держава, яка непередбачено поводиться.