Політик року 2022: Зеленський у топі, а Арестович обійшов Порошенка, — соцопитування

За даними Центру Разумкова, після президента українці найбільше симпатизують головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

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Згідно з результатами соціологічного опитування, опублікованого 12 січня Центром Разумкова, найпопулярнішим політиком українці визнали президента Володимира Зеленського.

"Відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022?", 59% опитаних назвали Володимира Зеленського. Після обрання на посаду президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги в номінації "Політик року": у 2019 р. його назвали в цій номінації 46% опитаних громадян України, у 2020-му — 15%, у 2021-му — 17 %", — йдеться у пресрелізі.

Фото: Скриншот

При цьому, судячи з результатів опитування, на другому місці за симпатіями українців опинилась людина, яка, по суті, політиком не є — головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За нього проголосували 10% опитаних.

На третьому рядку рейтингу опинився радник Офісу президента Олексій Арестович. Він випередив п'ятого президента України Петра Порошенка. В обох політиків усереднений рейтинг 2,4%, але за Арестовича проголосувало більше громадян на заході та сході України.

До списку популярних політиків також потрапили глава МЗС України Дмитро Кулеба, радник голови ОП Михайло Подоляк, а також шоумен і волонтер Сергій Притула. Усі вони набрали менше ніж 2% голосів опитаних громадян.

Як зазначили у Центрі Разумкова, всього в опитуванні взяли участь 2 017 респондентів віком від 18 років.

У межах соцопитування групи "Рейтинг", результат якого опублікували у грудні минулого року, 53% українців виступили за відновлення Україною статусу ядерної держави.