Как поменялись взгляды украинцев на экономику и доходы после вторжения (инфографика)

По состоянию на декабрь 2022 года украинцы значительно улучшили свои оценки по экономической составляющей страны, а также снизили свои финансовые ожидания на фоне войны.

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Украинцы уверены, что для нормальной жизни одному человеку в месяц достаточно в среднем 14 231 грн ($340 по актуальному курсу). Об этом свидетельствуют данные проведенного в декабре 2022 года опроса Институтом социологии НАН Украины.

Это значит, что финансовые ожидания украинцев после полномасштабного вторжения России серьезно изменились. Например, еще в ноябре 2021 года большинство жителей нашей страны считало, что для нормальной жизни одному человеку в месяц будет нужно 16 372 грн ($630 по актуальному на момент опроса курсу).

[ + – ] Украинцы пересмотрели свою финансовую жизнь Фото: КМИС

При этом 40,6% опрошенных признались, что доходы их семьи значительно ниже озвученной суммы, а еще 24,9% — немного ниже. И только 3,2% ответили, что зарабатывают намного больше той суммы, которая, по их мнению, позволит вести нормальную жизнь.

Также отметим, что за последний год в Украине стало больше граждан, которые положительно отзываются о текущей экономической ситуации в родной стране: их количество в период с ноября 2021 по декабрь 2022 возросло с 3,8% до 18,4%.

[ + – ] Украинцы положительно оценивают состояние украинской экономики Фото: КМИС

К слову, 13 января Киевский международный институт социологии опубликовал результаты соцопроса об отношении украинцев к социальным институтам. Оказалось, что доверие народа вооруженным силам в декабре 2022 года выросло до рекордных 96%, в сравнении с 72% по сравнению с декабрем 2021 года.

А количество тех, кто считает экономическую ситуацию преимущественно плохой с ноября 2021-го по декабрь 2022-го уменьшилось с 58% до 27,8%.

Тем временем, как пишет Фокус в своем новом обзоре "Кушать — дорого. Сколько стоят продукты в Украине в начале 2023 года и почему растут цены", темпы подорожания продуктов питания заметно опережают инфляцию. Еда, по данным Госстата, за прошедший год выросла в цене на 34,4%. В гонке подорожания лидируют следующие продукты:

яйца куриные – +76%

фрукты – +73,8%

овощи – +51,8%

рыба – +45,8%

сахар – +31,0%

Подорожание продуктов питания красноречиво иллюстрирует условный "индекс оливье". Как писал Фокус со ссылкой на ученых Института аграрной экономики, за год популярный праздничный салат вырос в цене почти на 50%.

Также напомним, что ведущие экономисты мира высоко оценивают возможность глобальной рецессии экономики в 2023 году. По мнению управляющего директора Всемирного экономического форума Саадии Захиди, этому поспособствует не только война в Украине, но несколько других ключевых факторов.