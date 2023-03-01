Зарплати в ЗСУ збільшать: у Міноборони розповіли, хто отримає понад 150 тисяч (документ)

Найвищі доходи — у військових сил спецоперацій, що працюють у зоні бойових дій. Менше збільшилася грошова винагорода в рекрутерів і телеграфістів.

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Зарплати українських військовослужбовців у 2023 році з березня побільшають, у командирів батальйонів і бригад вони можуть перевищувати 130 тисяч гривень. Така інформація випливає зі зведених таблиць Міноборони України щодо середнього рівня грошового забезпечення військових.

Якщо стрілець у Сухопутних військах, не задіяний у зоні бойових дій, отримував у 2022 році 43 244 грн, то в березні 2023 року він отримає 50 587 грн. Виконуючи бойові завдання минулого року, військовий міг розраховувати на 113 238 гривень, а з березня вже на 120 500 грн.

На рекрутів і телеграфістів, які працюють на фронті, чекають також високі зарплати — до 120,5 тис. гривень.

Найвищі оклади в командирів бригад Сил спецоперацій. За виконання завдань на фронті у 2022 році їм платили близько 133 тис. гривень, а з березня цього року — понад 150 тисяч.

Нагадаємо, що в Україні хотіли змінити підхід до нарахування зарплат для бійців ЗСУ та Нацгвардії, які перебувають у тилу. З 1 лютого їхні оклади прив'язали до завдань і районів перебування.

За результатами соцопитування групи "Рейтинг", 63% українців заявили про погіршення матеріального становища через повномасштабну війну з Росією. А 32% мешканців країни говорять про відсутність змін у фінансовому плані.

Інститут соціології НАН України в грудні 2022 року проводив соцопитування, яке показало, що українцям для нормального життя на місяць достатньо в середньому 14 231 гривень. Водночас 40,6% опитаних сказали, що доходи їхньої сім'ї значно нижчі від цієї суми.