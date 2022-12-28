Создадут криобанк: мобилизованным из РФ разрешили бесплатно заморозить сперму

После объявления "частичной" мобилизации спрос на услуги по криоконсервации половых клеток среди россиян увеличился в среднем в 3 раза. Услуга стоит примерно 10 тысяч рублей.

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Отправленные на войну в Украине российские мужчины смогут бесплатно заморозить и сохранить сперму. Об этом сказал ТАСС президент общественной организации "Союз адвокатов России" Игорь Трунов.

Глава организации просил премьер-министра РФ Михаила Мишустина создать бесплатный криобанк генетического материала для мобилизованных. По инициативе адвоката изменили правила системы обязательного медицинского страхования для получения бесплатных квот на лечение бесплодия оккупантов и их партнеров.

Трунов говорит, что получил ответ от правительства. Министерство здравоохранения России нашло возможность на 2022-2024 годы выделить деньги для бесплатной консервации и хранения половых клеток (сперматозоидов) мобилизованных для участия в "специальной военной операции", сказал он.

"Последующее бесплатное использование законсервированного генетического материала для вспомогательных репродуктивных технологий регламентировано законом при наличии показаний в рамках ОМС", — пояснил он.

Адвокат говорит, что его организация хочет обратиться за оказанием медицинской помощи по бесплатной криоконсервации генетического материала в интересах нескольких пар, где мужчин отправили на фронт.

Спрос на заморозку спермы в России

Издание "Большой Город" в конце сентября писало об увеличении спроса на услуги по криоконсервации спермы после объявления мобилизации. В больницы с такой просьбой в среднем стали приходить в 3 раза чаще.

По словам руководителя московского банка репродуктивных клеток "Репробанк" Автандила Чоговадзе, в день к нему обращается более десяти человек. После начала войны в Украине 24 февраля увеличения интереса к процедуре не было.

"Заморозка обойдется примерно в 10 тысяч рублей, еще столько же придется потратить на консультацию, анализы и оплату хранения", — отметили авторы материала.

Профессор кафедры урологии Российского университета Дружбы Народов Игорь Виноградов сообщил, что раньше в центре проводили 5-6 криоконсерваций в неделю. Сейчас бывает по 3 обращения только за 1 день.

Напомним, что 26 декабря в Подмосковье задержали 8 мобилизованных россиян. Мужчины сбежали из зоны боевых действий в Луганской области.

По данным украинского Центра национального сопротивления, командование ВС РФ устраивает скрытую мобилизацию в оккупированном Крыму. Россияне хотят, чтобы служба в армии была популярной в медийном плане.