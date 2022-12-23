Оккупанты проводят в Крыму скрытую мобилизацию, — Силы спецопераций

Гражданам, которые будут воевать в составе оккупационных войск, россияне обещают выделит земельные участки.

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В оккупированном Крыму проходит скрытая мобилизация в ряды ВС РФ. Об этом информирует Центр национального сопротивления, который функционирует при Силах специальных операций ВСУ.

По данным ведомства, захватчики скрыто мобилизуют граждан в ряды ВС РФ.

Однако в публичной плоскости россияне пытаются сделать службу в армии более популярной. Жителям Крыма, которые будут воевать, оккупанты обещают выделить земельные участки.

Центр нацсопротивления в этом контексте напоминает, что в случае принудительной мобилизации и отправки на фронт украинцы могут добровольно сдаться в плен.

"У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни. Для этого необходимо обратиться на горячую линию Хочу жить. Призываем внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников в оккупации, поделиться этой информацией. Еще не поздно сдаться ВСУ и не совершать военные преступления", — добавили в ведомстве.

Ранее Фокус в своем материале рассказывал, что оккупанты прячут в Крыму украинцев, которые были похищены в других регионах.

Также сообщалось, что батальон разведчиков из оккупированного Крыма отказался воевать против Украины.