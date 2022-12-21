Похищенных в оккупации украинцев россияне прячут в Крыму

Задержанных на оккупированных территориях Украины граждан Россия обвиняет в терроризме и вывозит в Крым и на территорию РФ. Всего в Крыму могут содержаться от 50 до 100 граждан Украины, которые были захвачены ранее.

Related video

С началом оккупации Херсонской, Запорожской и Николаевской областей РФ стала задерживать активистов, журналистов, бывших военнослужащих, представителей местных органов власти. Сначала большинство она удерживала на оккупированных территориях, после стала вывозить в оккупированный Крым. Об этом в комментарии Фокусу сказала Анастасия Пантелеева, документатор Медийной инициативы за права человека.

"Например, мера Голой Пристани Александра Бабича сначала поместили в СИЗО №1 Симферополя, а потом перевели в СИЗО №2. На самом деле в Симферополе не было второго СИЗО. Рядом с действующем изолятором размещались помещения для людей, которые получили минимальные сроки заключения. Фактически это одно учреждение. Но сейчас часть этих помещений освободили для содержания задержанных во время проведения, как они называют, "специальной военной операции". У людей, которые там находятся нет связи с внешним миром, к ним не допускаю адвокатов, их удержание Россия на подтверждает. Их прячут", – говорит она.

Всего, по оценкам правозащитников, в Крыму могут содержаться от 50 до 100 граждан Украины, которые были захвачены ранее.

Из Крыма некоторых граждан Украины перевозят в РФ. Например, экс-мэра Херсона Владимира Миколаенко и ветерана АТО с Кинбурнской косы Сергея Лейбака уже перевезли в Таганрог Ростовской области.

Кроме того, известно, что нескольких гражданских, которых задержали в Мелитополе, перевезли в московское СИЗО "Лефортово". Среди них тренера кунг-фу Андрея Голубева. По словам жены, до 2021 года он служил в пограничных войсках, после начала оккупации участвовал в проукраинских митингах, выражал свою позицию в соцсетях, за что был задержан 6 апреля. "При задержании сказали, если будет с ними сотрудничать, отпустят. Общий обыск помещения не проводился, особенно их интересовал телефон мужа", – говорит жена Голубева Ольга. Она отмечает, что увидела информацию о муже на телеграмм-канале Ксении Собчак – она вспоминала Голубева, сказав, что он с группой лиц, якобы хотели взорвать какой-то автомобиль, но им это не удалось. Его обвиняют в "акте международного терроризма".