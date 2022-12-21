Викрадених в окупації українців росіяни ховають у Криму

Затриманих на окупованих територіях України громадян Росія звинувачує в тероризмі та вивозить у Крим і на територію РФ. Загалом у Криму можуть утримуватися від 50 до 100 громадян України, які були захоплені раніше.

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Із початком окупації Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей РФ почала затримувати активістів, журналістів, колишніх військовослужбовців, представників місцевих органів влади. Спочатку більшість вона утримувала на окупованих територіях, потім почала вивозити в окупований Крим. Про це в коментарі Фокусу сказала Анастасія Пантелєєва, документаторка Медійної ініціативи за права людини.

"Наприклад, мера Голої Пристані Олександра Бабича спочатку помістили в СІЗО №1 Сімферополя, а потім перевели до СІЗО №2. Насправді в Сімферополі не було другого СІЗО. Поряд із чинним ізолятором розміщувалися приміщення для людей, які отримали мінімальні терміни ув'язнення. Фактично це одна установа, але зараз частину цих приміщень звільнили для утримання затриманих під час проведення, як вони називають, ."спеціальної військової операції". У людей, які там перебувають, немає зв'язку із зовнішнім світом, до них не допускають адвокатів, їх утримання Росія підтверджує. Їх ховають", — каже вона.

Загалом, за оцінками правозахисників, у Криму можуть утримувати від 50 до 100 громадян України, які були захоплені раніше.

Із Криму деяких громадян України перевозять у РФ. Наприклад, ексмера Херсона Володимира Миколаєнка та ветерана АТО з Кінбурнської коси Сергія Лейбака вже перевезли в Таганрог Ростовської області.

Крім того, відомо, що кількох цивільних, яких затримали в Мелітополі, перевезли в московського СІЗО "Лефортово". Серед них — тренер кунг-фу Андрій Голубєв. За словами дружини, до 2021 року він служив у прикордонних військах, після початку окупації брав участь у проукраїнських мітингах, висловлював свою позицію в соцмережах, за що його затримали 6 квітня. "Під час затримання сказали, що, якщо буде з ними співпрацювати, відпустять. Загальний обшук приміщення не проводився, особливо їх цікавив телефон чоловіка", — каже дружина Голубєва Ольга. Вона зазначає, що побачила інформацію про чоловіка на телеграм-каналі Ксенії Собчак — вона згадувала Голубєва, сказавши, що він із групою осіб нібито хотіли підірвати якийсь автомобіль, але їм це не вдалося. Його звинувачують у "акті міжнародного тероризму".