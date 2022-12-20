Не хотят напрасно умирать: батальон разведчиков из Крыма отказался воевать в Украине, — СМИ

Родственники рассказали журналистам, что военнослужащее отказались идти воевать против Украины из-за больших потерь на фронте.

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Российские военнослужащие из разведывательного батальона 127 разведывательной бригады в/ч 67606, дислоцированной в Крыму, отказались от участия в боевых действиях против Украины. Об этом сообщают российские журналисты проекта ASTRA.

В публикации говорится, что информацию об отказниках предоставили родственники военнослужащих, обнародовав приказ командира части о строгом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать. По их словам, причиной отказа стали очень большие потери.

"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят напрасно умирать", — сказал один из родных военного, подписавшего рапорт об отказе.

Также родственники военных сообщили, что несмотря на отказ воевать, батальон с отказниками до сих пор находится на территории Украины.

[ + – ] Приказ о "строгом выговоре" командиру батальона отказников

Отметим, что документ, свидетельствующий об отказе россиян выполнять боевые задачи датирован 14 ноября 2022 года. В нем указан некий подполковник Андрей Евграфов, которому и объявили строгий выговор.

"Факт отказа военнослужащих выполнять боевые задачи подкреплен рапортом на имя командира разведывательного батальона подполковника Евграфова Андрея Васильевича…За низкий уровень работы с личным составом подполковнику Евграфову Андрею Васильевичу объявить строгий выговор", — говорится в приказе командира части.

Ранее сообщалось, что бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин отмечал крайне низкий моральный дух в рядах солдат российской армии, которые находятся на территории Украины. По его словам, в России не обойтись без репрессий и публичных казней в отношении тех, кто несет ответственность за военные провалы в Украине.

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