Не хочуть даремно вмирати: батальйон розвідників із Криму відмовився воювати в Україні, — ЗМІ

Родичі розповіли журналістам, що військовослужбовці відмовилися йти воювати проти України через великі втрати на фронті.

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Російські військовослужбовці з розвідувального батальйону 127 розвідувальної бригади в/ч 67606, дислокованої у Криму, відмовилися від участі у бойових діях проти України. Про це повідомляють російські журналісти проєкту ASTRA.

У публікації йдеться, що інформацію про відмовників надали родичі військовослужбовців, оприлюднивши наказ командира частини про сувору догану командиру батальйону, службовці якого відмовилися воювати. За їхніми словами, причиною відмови стали великі втрати.

"Відмовилися, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати", — сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.

Також родичі військових повідомили, що попри відмову воювати, батальйон із відмовниками досі перебуває на території України.

[ + – ] Наказ про "сувору догану" командиру батальйону відмовників

Зазначимо, що документ, який свідчить про відмову росіян виконувати бойові завдання, датований 14 листопада 2022 року. У ньому вказано якийсь підполковник Андрій Євграфов, якому й оголосили сувору догану.

"Факт відмови військовослужбовців виконувати бойові завдання підкріплений рапортом на ім'я командира розвідувального батальйону підполковника Євграфова Андрія Васильовича... За низький рівень роботи з особовим складом підполковнику Євграфову Андрію Васильовичу оголосити сувору догану", — йдеться у наказі командира частини.

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