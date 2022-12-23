Окупанти проводять у Криму приховану мобілізацію, — Сили спецоперацій

Громадянам, які воюватимуть у складі окупаційних військ, росіяни обіцяють виділити земельні ділянки.

Related video

В окупованому Криму проходить прихована мобілізація до лав ЗС РФ. Про це повідомляє Центр національного опору, який функціонує при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За даними відомства, загарбники приховано мобілізують громадян до лав ЗС РФ.

Однак у публічній площині росіяни намагаються зробити службу в армії популярнішою. Жителям Криму, які воюватимуть, окупанти обіцяють виділити земельні ділянки.

Центр нацопору в цьому контексті нагадує, що в разі примусової мобілізації та відправлення на фронт українці можуть добровільно здатися у полон.

"У вас є шанс вижити і повернутися до нормального життя. Для цього необхідно звернутися на гарячу лінію Хочу жити. Закликаємо внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових зон, які мають родичів в окупації, поділитися цією інформацією. Ще не пізно здатися ЗСУ та не скоювати воєнні злочини", — додали у відомстві.

Раніше Фокус у своєму матеріалі розповідав, що окупанти ховають у Криму українців, які були викрадені в інших регіонах.

Також повідомлялося, що батальйон розвідників з окупованого Криму відмовився воювати проти України.