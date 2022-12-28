Створять кріобанк: мобілізованим із РФ дозволили безплатно заморозити сперму

Після оголошення "часткової" мобілізації попит на послуги з кріоконсервації статевих клітин серед росіян збільшився в середньому у 3 рази. Послуга коштує приблизно 10 тисяч рублів.

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Відправлені на війну в Україні російські чоловіки зможуть безплатно заморозити та зберегти сперму. Про це сказав ТАСС президент громадської організації "Союз адвокатов России" Ігор Трунов.

Глава організації просив прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна створити безплатний кріобанк генетичного матеріалу для мобілізованих. З ініціативи адвоката змінили правила системи обов'язкового медичного страхування для отримання безплатних квот на лікування безпліддя окупантів та їхніх партнерів.

Трунов каже, що отримав відповідь від уряду. Міністерство охорони здоров'я Росії знайшло можливість на 2022-2024 роки виділити гроші для безплатної консервації та зберігання статевих клітин (сперматозоїдів) мобілізованих для участі у "спеціальній військовій операції", сказав він.

"Наступне безплатне використання законсервованого генетичного матеріалу для допоміжних репродуктивних технологій регламентовано законом за наявності показань у межах ОМС", — пояснив він.

Адвокат каже, що його організація хоче звернутися за наданням медичної допомоги щодо безплатної кріоконсервації генетичного матеріалу на користь кількох пар, де чоловіків відправили на фронт.

Попит на заморожування сперми в Росії

Видання "Большой Город" наприкінці вересня писало про збільшення попиту на послуги з кріоконсервації сперми після оголошення мобілізації. У лікарні з таким проханням у середньому стали приходити втричі частіше.

За словами керівника московського банку репродуктивних клітин "Репробанк" Автанділа Чоговадзе, за день до нього звертається понад десять осіб. Після початку війни в Україні 24 лютого збільшення інтересу до процедури не було.

"Заморозка коштуватиме приблизно 10 тисяч рублів, ще стільки ж доведеться витратити на консультацію, аналізи та оплату зберігання", — зазначили автори матеріалу.

Професор кафедри урології Російського університету Дружби Народів Ігор Виноградов повідомив, що раніше у центрі проводили 5-6 кріоконсервацій на тиждень. Зараз буває по 3 звернення лише за 1 день.

Нагадаємо, що 26 грудня у Підмосков'ї затримали 8 мобілізованих росіян. Чоловіки втекли із зони бойових дій у Луганській області.

За даними українського Центру національного спротиву, командування ЗС РФ влаштовує приховану мобілізацію в окупованому Криму. Росіяни хочуть, щоб служба в армії була популярною у медійному плані.