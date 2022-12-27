Втікали від війни: у Підмосков'ї затримали 8 мобілізованих росіян, – ЗМІ

Чоловіки самовільно залишили зону бойових дій на Луганщині. Військові прийшли до поліцейських із трьома автоматами АК-74 та чотирма кулеметами.

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У Підмосков'ї увечері, 26 грудня, затримали 8 мобілізованих росіян, які залишили зону бойових дій на Луганщині. Про це повідомило російське медіа Baza у Telegram.

Чоловіки віком від 20 до 44 років самі прийшли у відділення поліції у Подільську та зголосилися здати зброю. Пізніше стало відомо, що майже всіх мобілізували в області Калінінграда і направили під Луганськ після навчання.

Співробітники поліції викликали військових слідчих, мобілізованих відправили до однієї з військових частин Підмосков'я, де вони чекатимуть на рішення слідчих.

Мобілізовані самовільно залишили зону бойових дій в Україні, стверджує канал Mash.

Спочатку військові виїхали з військової частини до Калінінградської області, а потім дісталися підмосковного Подільська. За даними каналу, всіх затриманих уже передали військовій прокуратурі.

Уточнюється, що резервісти самі прийшли в поліцію, вони здали 3 автомати АК-74 та 4 кулемети.

Нагадаємо, що в Єкатеринбурзі жінці принесли повістку за покійного сина Сергія, який помер за 2,5 роки від водянки головного мозку.

Видання The Moscow Times 23 грудня писало про заборону російським пропагандистам повідомляти про другу хвилю "часткової" мобілізації.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 21 грудня заявив про плани збільшити чисельність збройних сил до 1,5 мільйонів осіб. Військові чиновник також хоче збільшити призовний вік.