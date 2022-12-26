Росіянка отримала повістку в армію за покійного сина, він помер у віці 2,5 років, — ЗМІ

Дитина померла ще в 2009 році від водянки головного мозку. Мешканка Єкатеринбурга тяжко переживала смерть сина, а тепер отримала повідомлення з військкомату на його ім'я.

Related video

Мешканка Єкатеринбурга Анастасія отримала повістку за покійного сина Сергія. Дитина померла у віці 2,5 років. Про це пише місцевий російський портал Е1.

Хлопчик помер у 2009 році від водянки головного мозку. Як зазначають журналісти, жінка тяжко пережила смерть сина, а тепер отримала повідомлення з військкомату на ім'я Сергія з вимогою з'явитися на призовний пункт 26 січня о восьмій ранку.

Повістку передали не під розпис, а просто кинули в поштову скриньку в будинок матері Анастасії. Та зателефонувала своїй дочці та розповіла про повідомлення.

[ + – ] Сергій помер у 2009 році у віці 2,5 років

"Мені зателефонувала мама з тривожним голосом: "Я не знаю, як тобі це сказати. Прийшла повістка". Я була здивована: яка повістка? Старший син проживає зі мною, і повістка має прийти на нашу адресу. Але вона пояснила, що повістка прийшла на Серьожку! І тут мене просто накрило", — поділилася жінка.

Вона здивувалася, що у військкоматі за тринадцять років не змогли поновити бази даних.

"У військкоматі сказали, що відомості їм подає паспортний стіл. Ми точно передавали туди дані про смерть сина", — наголосила росіянка.

Нагадаємо, пропагандистам з РФ заборонили говорити про другу хвилю мобілізації. Журналісти повідомляють, що з адміністрації Путіна надійшло негласне розпорядження не поширювати заяви про мобілізацію, навіть якщо вони пролунали у Держдумі чи Раді Федерації.

23 грудня Челябінський гарнізонний військовий суд засудив до п'яти років та одного місяця колонії рядового-контрактника, який не з'явився у частину після оголошення мобілізації.