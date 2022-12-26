Россиянка получила повестку в армию за покойного сына, он умер в возрасте 2,5 лет, — СМИ

Ребенок умер еще в 2009 году от водянки головного мозга. Жительница Екатеринбурга тяжело переживала смерть сына, а теперь получила уведомление из военкомата на его имя.

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Жительница Екатеринбурга Анастасия получила повестку за покойного сына Сергея. Ребенок умер в возрасте 2,5 лет. Об этом пишет местный российский портал Е1.

Мальчик умер в 2009 году от водянки головного мозга. Как отмечают журналисты, женщина тяжело пережила смерть сына, а теперь получила уведомление из военкомата на имя Сергея с требованием явиться на призывной пункт 26 января к восьми утра.

Повестку передали не под роспись, а просто бросили в почтовый ящик в дом матери Анастасии. Та позвонила своей дочери и рассказала об уведомлении.

[ + – ] Сергей умер в 2009 году в возрасте 2,5 лет

"Мне позвонила мама с тревожным голосом: "Я не знаю, как тебе это сказать. Пришла повестка". Я была удивлена: какая повестка? Старший сын проживает со мной, и повестка должна прийти на наш адрес. Но она объяснила, что повестка пришла на Сережку! И тут меня просто накрыло", — поделилась женщина.

Она удивилась, что в военкомате за тринадцать лет не смогли обновить базы данных.

"В военкомате сказали, что сведения им подает паспортный стол. Мы точно передавали туда данные о смерти сына", — подчеркнула россиянка.

Напомним, пропагандистам из РФ запретили говорить о второй волне мобилизации. Журналисты сообщают, что из администрации Путина поступило негласное распоряжение не распространять заявления о мобилизации, даже если они прозвучали в Госдуме или в Совете Федерации.

23 декабря Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии рядового-контрактника, который не явился в часть после объявления мобилизации.