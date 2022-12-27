Бежали от войны: в Подмосковье задержали 8 мобилизованных россиян, – СМИ

Мужчины самовольно покинули зону боевых действий в Луганской области. Военные пришли к полицейским с тремя автоматами АК-74 и четырьмя пулеметами.

Related video

В Подмосковье вечером 26 декабря задержали 8 мобилизованных россиян, которые покинули зону боевых действий в Луганской области. Об этом сообщило российское медиа Baza в Telegram.

Мужчины в возрасте от 20 до 44 лет сами пришли в отделение полиции в Подольске и заявили о желании сдать оружие. Позже стало известно, что почти всех мобилизовали в Калининградской области и направили под Луганск после обучения.

Сотрудники полиции вызвали военных следователей, мобилизованных отправили в одну из военных частей Подмосковья, где они и будут ждать решения следователей.

Мобилизованные самовольно покинули зону боевых действий в Украине, утверждает канал Mash.

Сначала военные уехали из военной части в Калининградскую область, а затем добрались до подмосковного Подольска. По данным канала, всех задержанных уже передали военной прокуратуре.

Уточняется, что резервисты сами пришли в полицию, они сдали 3 автомата АК-74 и 4 пулемета.

Напомним, что в Екатеринбурге женщине принесли повестку за покойного сына Сергея, который умер в 2,5 года от водянки головного мозга.

Издание The Moscow Times 23 декабря писало о запрете российским пропагандистам сообщать о второй волне "частичной" мобилизации.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря заявил о планах увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. Военные чиновник также хочет увеличить призывной возраст.