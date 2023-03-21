Військові зможуть заморозити свої сперму і яйцеклітини: Рада прийняла за основу законопроєкт

Автори законопроєкту уточнили, що можливість зберегти свій біоматеріал і надалі використати його зможуть лише ті військові, які отримали відповідні травми. На посмертне материнство та батьківство дія документа не поширюватиметься.

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Українські військові зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках. Відповідний проєкт закону 21 березня підтримали парламентарі під час голосування у Верховній Раді.

Йдеться про документ №8011 — проєкт Закону про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство.

Проєкт закону прийняли за основу більшістю голосів. "За" проголосували 256 народних депутатів.

Проєкт закону №8011: що про нього відомо

У Верховній Раді документ зареєстрували ще 8 вересня 2022 року. Ініціаторами виступила група народних депутатів.

Автори документа наголошують, що реалізація законопроєкту не потребує додаткових видатків з державного бюджету України.

"Покриття витрат на реалізацію комплексу заходів з метою забезпечення права на біологічне посттравматичне батьківство (материнство) передбачається провести за рахунок перерозподілу коштів державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, економія яких утворилася внаслідок масового виїзду громадян за кордон", — йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Однак згідно з розрахунками профільних закладів охорони здоров'я, собівартість забору сперми становить 450 гривень. Збереження яйцеклітин коштує ще дорожче: за цю процедуру доведеться заплатити 1425 грн.

Депутатська група також уточнила, що документ не передбачає запровадження державних заходів із забезпечення посмертного батьківства або материнства.

Таким чином, якщо документ пройде друге читання і його підпише президент України, то військові отримають можливість у разі поранень, що впливають на репродуктивні функції, зберегти можливість біологічного батьківства або материнства.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що у РФ створять кріобанк, послугами якого зможуть користуватися мобілізовані на війну з Україною чоловіки. Після оголошення "часткової" мобілізації попит на послуги з кріоконсервації статевих клітин серед росіян збільшився в середньому втричі. Послуга коштує приблизно 10 000 рублів.

Також на початку березня стало відомо, що українським військовим підвищать зарплати. У Міноборони навіть розповіли, хто отримає понад 150 тисяч.