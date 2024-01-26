В Україні заборонили зберігати біоматеріал загиблих бійців: в Раді відреагували (документ)

Голова профільного комітету ВР Михайло Радуцький запевнив, що якщо у родин героїв існують якісь проблеми зі зберіганням біологічного матеріалу, що він може бути знищений, то до березня парламент цю проблему точно прибере.

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В Україні на законодавчому рівні заборонили зберігати біоматеріал загиблих військових для запліднення жінок, які перебували з ними в офіційному або цивільному шлюбі. Про це повідомив 26 січня у власному телеграм-каналі народний депутат України, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він зазначив, що у п’ятницю, 26 січня, у деяких українських ЗМІ і соцмережах з’явилися повідомлення про те, що жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків.

"Це стосується, зокрема, дружин українських загиблих воїнів — наших Героїв. Ми вважаємо таку ситуацію неправильною і несправедливою стосовно наших Героїв і памʼяті про них", — підкреслив Радуцький.

Він наголосив, що кожен український герой має право на продовження свого роду — і не має бути формального, суто бюрократичного підходу до цього питання щодо загиблих героїв.

"Якщо сучасна медицина дозволяє це зробити, і якщо цього бажає родина, то будь-які бюрократичні перепони мають бути зняті. Якщо родинам Героїв говорять, що існують якісь проблеми зі зберіганням біологічного матеріалу, що він може бути знищений, то до березня ми цю проблему точно приберемо", — написав він.

Радуцький додав, що Верховна Рада без вагань проголосує за необхідні зміни, зокрема до Цивільного кодексу та інших законів.

"Ми зацікавлені в тому, щоб кожен герой мав продовження свого роду. Це справедливо і це чесно перед людьми, які віддали життя за свою країну. Памʼять про наших загиблих Героїв має жити не лише в назвах вулиць і памʼятних табличках, а й в їхніх дітях, які стануть найкращою згадкою про них", — констатував голова профільного парламентського комітету.

Вдови загиблих б'ють на сполох

Дружини полеглих воїнів б'ють на сполох, адже начебто вже з березня клініки будуть зобовʼязані утилізовувати заморожену раніше сперму. Так, про це повідомила у власному Faceboook адвокатка Олена Бабич, розповідаючи історію вдови загиблого військовослужбовця.

Фото: Facebook

А медійниця Олеся Остаф'єва на своїй сторінці у Facebook теж висловилась щодо цієї ситуації. Вона пише, що найбільш гидко те, що заборона та знищення біоматеріалу мотивується тим, щоб не виплачувати і не надавати пільги як дітям загиблих військовослужбовців.

Фото: Скріншот

Ситуацію прокоментувала і бойова медикиня Катерина Галушка, яка на своїй сторінці у соцмережі X зазначила, що цим законом фактично у жінок забирають право на можливість мати дитину від свого чоловіка.

Закон про забезпечення права військових на біологічне батьківство — що відомо

Дійсно, в листопаді 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, в якому зобов’язав утилізувати заморожений біоматеріал військових у разі їхньої смерті.

"У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією", — йдеться у пп. 3 п. 2 Перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)".

Фото: Скріншот

Зазначимо, що згідно з інформацією у порівняльній таблиці до проєкту закону України "Про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне батьківство/материнство", одним з його авторів є народний депутат Михайло Радуцький.

Фото: Скріншот

Проте юридичний радник Даниїл Попков прокоментував виданню "Букви" ситуацію таким чином. Він запевнив, що після уважного аналізу закону вважає: в ньому "НЕ йдеться про заборону використовувати сперму. Він взагалі про інше – про ОПЛАТУ послуг зі зберігання репродуктивних клітин".

"Зміни про інше – що військові тепер отримують ПРАВО на безоплатне зберігання матеріалу, в порядку зазначеному Кабміном. Це значить, що раніше за це люди платили власним коштом, а за цим законом за це тепер ЗМОЖЕ платити держава за бажанням людини", — зазначив Попков.

Однак він наголосив, що "це буде в майбутньому" і за умов, якщо Кабмін ухвалить постанову, яка деталізуватиме порядок оплати такої послуги, та якщо на це будуть кошти в держбюджеті. Для цього людина має подати заяву на отримання послуги безоплатного зберігання.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9226 про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового. Згідно з ним право на виплату мають:

діти загиблого (померлого), зокрема усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;

діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав;

батьки (усиновлювачі);

онуки;

один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблого (померлого).

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що в РФ створять кріобанк, послугами якого зможуть користуватися мобілізовані на війну з Україною чоловіки. Після оголошення "часткової" мобілізації попит на послуги з кріоконсервації статевих клітин серед росіян збільшився в середньому втричі. Послуга коштує приблизно 10 000 рублів.