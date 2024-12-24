"Замінити людей не можемо": у Раді пояснили, коли можуть оголосити демобілізацію (відео)

Військовослужбовців, які роками перебувають на фронті, з 2022-го чи навіть із 2014-го, наразі немає можливості звільнити з армії, наголосив нардеп Федір Веніславський. За його словами, поки що можлива лише ротація.

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Українське командування та Міністерство оборони шукають способи збільшити тривалість відпочинку під час ротацій військовослужбовців з місць бойових дій. Іодночас ситуація на фронті та у світі змінилася, тому поки що складно реалізувати цю ідею. Про те, чи можлива демобілізація і звільнення з лав ЗСУ, народний депутат і член комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський розповів в інтерв'ю медіа NV.

Демобілізація в Україні - коментар Веніславського див. з 12:04

Веніславський, відповідаючи на питання про законопроєкт про демобілізацію, спершу зупинився на ротації військовослужбовців. Зі слів нардепа, на цю тему політики регулярно спілкуються на закритих засіданнях Генштабу, оскільки бійцям Сил оборони слід забезпечити можливість тривалого відпочинку. Ідеться про "кілька місяців", сказав він. Водночас є дві проблеми, які унеможливили такий варіант відпочинку — погіршення ситуації на фронті через наступ РФ і зміна зовнішньополітичної ситуації, пов'язаної з обранням 47-го президента США Дональда Трампа. Після цього нардеп повернувся до демобілізації і заявив, що за нинішніх умов політики, які внесли законопроєкт, діють на шкоду безпеці держави, оскільки в умовах війни звільнення з армії неможливе.

"На мій погляд, це зроблено або від нерозуміння наслідків таких заяв і таких дій, або це був якийсь свідомий злий умисел. Але під час повномасштабної війни обіцяти, що буде масове звільнення з військової служби, не дуже відповідає інтересам національної безпеки та оборони", — сказав він.

Після цього нардеп підсумував, що найближчим часом звільнень з армії не буде. Причому це неможливо навіть з урахуванням зростання кількості мобілізованих і добровольців, зауважив політик.

"Я не думаю, що на сьогодні в нас найближчій перспективі є підстави очікувати закону, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців. На сьогодні замінити людей, які воюють вже роками, ми, на превеликий жаль, не можемо", — заявив Веніславський.

Під час інтерв'ю також торкались питання щодо самовільного залишення частини (СЗЧ). Нардеп наголосив, що реальна кількість втікачів з війська — менш як 100 тис. Точну цифру називало командування, але він озвучити не може. Також політик зауважив, що дані про кількість відкритих кримінальних проваджень (понад 90 тис.), не відображають того, що значна частина людей вже повернулася в частини.

Демобілізація в ЗСУ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про можливість демобілізації військовослужбовців, яка спершу була у законопроєкті про посилення мобілізації, а потім з нього зникла. Після цього влітку 2024 року у Раді заговорили про законопроєкт про демобілізацію, який мав подати Генштаб разом з Міноборони. У грудні проєкт повинен був з'явитися в парламенті, але цього не сталося. Натомість до зали прийшов заступник міністра оборони генерал Іван Гаврилюк: зі слів Веніславського, серед іншого ішлося про реформування терцентрів комплектування, які можуть змінити підпорядкування.

Нагадуємо, 22 грудня юрист пояснив, як офіційно знятися з розшуку ТЦК, надавши військкомам усі необхідні документи.