Ротація військових в Україні: хто ухвалює рішення, які бувають підстави та що можуть змінити

В Україні триває загальна мобілізація та оголошений воєнний стан, тож норми щодо ротації бійців відрізняються від тих, які діють в мирний час.

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В умовах воєнного стану строк військової служби можуть встановлювати на період до демобілізації. У нормах закону, що стосуються строків служби та звільнення з неї, розібрались журналісти "24 Каналу".

Строки та порядок ротації

Підстави та особливості ротації під час воєнного стану законом не закріплені. Однак відомо, що їх встановлює на власний розсуд командування.

Рішення щодо створення підрозділів та поповнення особового складу ухвалює Генштаб ЗСУ. Мобілізаційні ж плани затверджує військово-політичне керівництво.

"Однак всі ці документи є секретними. Через це рішення про ротацію теж можуть бути секретними", — підкреслили у ЗМІ.

В умовах воєнного стану військовослужбовці мають щорічну основну відпустку, яка триває не більше 30 календарних днів. Також бійцям надають відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Норма може змінитися?

У Верховній Раді з’явився законопроєкт, в якому пропонується додати підстави та загальні засади для обов'язкової ротації військових.

Нардепи зауважили, що велика кількість підрозділів служить на фронті по кілька місяців. У записці зазначено, що це негативно вливає на боєздатність Сил оборони.

"Військові, які перебувають на передовій, потребують відпочинку та достатнього часу на відновлення ресурсів з тим, аби знову повноцінно вступити у боротьбу з російською навалою", — йдеться у записці.

Автори законопроєкту переконані, що нині порядок ротації недостатньо врегульований. Пропонується встановити, щоб терміни ротації не могли перевищувати 90 днів, а у разі "неможливості виконати ці заходи вчасно" — складали не більше 105 днів.

Підставами для ротації особового складу у повному складі можуть стати:

перебування бійців у зоні бойових дій понад 90 діб;

зазнання санітарних втрат підрозділом понад 30%.

Нагадаємо, Фокус розібрався, які підстави можуть бути для звільнення з військової служби.

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