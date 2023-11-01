Кого можуть звільнити з військової служби в листопаді: підстави

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада. Верховна Рада може продовжити їхній термін дії після цієї дати.

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В Україні триває загальна мобілізація. У результаті чого підстави для звільнення з військової служби відрізняються від тих, які діють у мирний час. Фокус розбирався, хто з військових може звільнитися зі служби під час війни.

Відповідно до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" звільнення зі служби в ЗСУ під час воєнного стануть може відбуватися у випадку:

досягнення граничного віку перебування на службі;

через набрання законної сили обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлені або обмеження волі чи позбавлення військового звання;

визнання військово-лікарською комісією (ВЛК) військового непринадним до служби за станом здоров'я з переоглядом через 6-12 місяців;

за сімейними обставинами.

Важливо

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Зокрема, звільнитися з військової служби можна за наступними сімейними обставинами:

жінки, які мають дитину віком до 18 років;

виховання військовим, який не перебуває у шлюбі, дитини до 18 років;

утримання повнолітньої дитини, яка вважається особою з інвалідністю I чи II групи;

необхідність постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками або дружини (чоловіка);

наявність чоловіка (дружини) з-поміж осіб з інвалідністю або одного зі батьків (своїх чи дружини/чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

здійснення опіки над особою з інвалідністю, яка визнана судом недієздатною, здійснення постійного догляду за собою з інвалідністю I чи ІІ групи або особи, яка визнана медико-соціальної експертною комісією або лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я тою, яка потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати догляд;

наявність трьох і більше дітей віком до 18 років;

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або дитини, яка отримала тяжку травму та потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, що підтверджується документом, але якій не встановлено інвалідність.

Згідно зі змінами до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", які були проголосовані у травні, звільнитися зі служби можуть військові, в яких близькі родичі, а саме чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра, загинули або пропали безвісти під час несення служби та стримування агресії ЗС РФ у Донецькій та Луганській областях та під час дії воєнного стану.

Як звільнитися зі служби мобілізованим та призваним резервістам

Мобілізованим та призваним резервістам звільнитися зі служби можна у випадку:

наявності дружини (чоловіка) з інвалідністю;

наявності одного з батьків (своїх чи дружини/чоловіка), який вважається особою з інвалідністю I чи II групи.

Як звільнитися зі служби строковикам

Без оголошення про демобілізацію звільнити з військової служби можна у випадку:

визнання ВЛК непридатним до служби;

виникнення права на відстрочку чи звільнення через зміну сімейних обставин;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлені або обмеження волі.

Нагадаємо, юристка Тетяна Козян заявила, що під час дії воєнного стану повістки можуть вручати роботодавці. Зокрема, на них покладається контроль за своєчасне прибуття чоловіка до місця, вказаного у повістці.

Раніше повідомлялося, що в листопаді деяким жінкам можуть вручити повістку. Мова йде про тих, хто стоїть на військовому обліку. Представники ТЦК та СП можуть вручити три види повісток.