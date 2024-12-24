"Заменить людей не можем": в Раде объяснили, когда могут объявить демобилизацию (видео)

Военнослужащих, которые годами находятся на фронте, с 2022-го или даже с 2014-го, пока нет возможности уволить из армии, отметил нардеп Федор Вениславский. По его словам, пока возможна только ротация.

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Украинское командование и Министерство обороны ищут способы увеличить продолжительность отдыха во время ротаций военнослужащих из мест боевых действий. При этом ситуация на фронте и в мире изменилась, поэтому пока сложно реализовать эту идею. О том, возможна ли демобилизация и увольнение из рядов ВСУ, народный депутат и член комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский рассказал в интервью медиа NV.

Демобилизация в Украине — комментарий Вениславского см. с 12:04

Вениславский, отвечая на вопрос о законопроекте о демобилизации, в первую очередь остановился на ротации военнослужащих. По словам нардепа, на эту тему политики регулярно общаются на закрытых заседаниях Генштаба, поскольку бойцам Сил обороны следует обеспечить возможность длительного отдыха. Речь идет о "паре месяцев", сказал он. В то же время есть две проблемы, которые сделали невозможным такой вариант отдыха — ухудшение ситуации на фронте из-за наступления РФ и изменение внешнеполитической ситуации, связанной с избранием 47-го президента США Дональда Трампа. После этого нардеп вернулся к демобилизации и заявил, что в нынешних условиях политики, которые внесли законопроект, действуют в ущерб безопасности государства, поскольку в условиях войны увольнение из армии невозможно.

"На мой взгляд, это сделано или от непонимания последствий таких заявлений и таких действий, или это был какой-то сознательный злой умысел. Но во время полномасштабной войны обещать, что будет увольнение с военной службы массовое, это очень не соответствует интересам национальной безопасности и обороны", — сказал он.

После этого нардеп подытожил, что в ближайшее время увольнений из армии не будет. Причем это невозможно даже с учетом роста количества мобилизованных и добровольцев, отметил политик.

"Я не думаю, что на сегодня у нас в ближайшей перспективе есть основания ожидать закона, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих. На сегодняшний день заменить людей, которые воюют уже годами, мы, к большому сожалению, не можем", — заявил Вениславский.

Во время интервью также затрагивался вопрос о самовольном оставлении части (СОЧ). Нардеп отметил, что реальное количество беглецов из армии — менее 100 тыс. Точную цифру называло командование, но он озвучить не может. Также политик отметил, что данные о количестве открытых уголовных производств (более 90 тыс.), не отражает того, что значительная часть людей уже вернулась в части.

Демобилизация в ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал о возможности демобилизации военнослужащих, которая сначала была в законопроекте об усилении мобилизации, а затем из него исчезла. После этого летом 2024 года в Раде заговорили о законопроекте о демобилизации, который должен был подать Генштаб вместе с Минобороны. В декабре проект мог появиться в парламенте, но этого не произошло. Вместо этого появился заместитель министра обороны генерал Иван Гаврилюк: по словам Вениславского, среди прочего речь шла о реформировании терцентров комплектования, которые могут изменить подчинение.

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