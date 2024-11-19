Легенда Pink Floyd не смог продать особняк, который построил, и дело не в цене: детали

Изначально за особняк Дэвид Гилмор хотел выручить 15 миллионов фунтов стерлингов, но затем снизил цену. Теперь же ему предстоит судебное разбирательство.

78-летний британский музыкант и один из основателей легендарной группы Pink Floyd Дэвид Гилмор пытается продать особняк за 10 миллионов фунтов стерлингов, которым он на самом деле не владеет, пишет Mail Online.

По информации таблоида, недавно музыкант заметил, что из-за юридической оплошности шестикомнатная недвижимость, в которой он и его жена Полли Сэмсон прожили много лет, на самом деле принадлежит короне. Теперь он подает в Высокий суд в Лондоне на Генерального прокурора, чтобы исправить ошибку и наконец продать свой дом.

Особняк под названием Medina House – это переоборудованные женские общественные бани с видом на море. Его Гилмор приобрел в 2011 году через свою бывшую компанию Hoveco Ltd, где был единоличным директором. Уже в 2014-м фирма прекратила свое существование, но из-за административной ошибки право собственности не было передано Гилмору.

Medina House находится на месте бывших турецких бань

Согласно законодательству Великобритании, если активы компании не были переданы до ее ликвидации, то они автоматически становятся "bono vacantia" (бесхозными товарами) и принадлежат короне.

Гилмор просит вынести постановление суда о передаче ему права собственности на дом.

По словам юристов, такая проблема. с которой столкнулся Дэвид, встречается крайне редко.

"Представьте, что вы думаете, что владеете домом более десяти лет, особенно если он стоит 10–15 миллионов фунтов стерлингов, но затем, когда вы хотите его продать, вы обнаруживаете, что не можете этого сделать, потому что фактически технически законное право собственности могло перейти к государству. Должно быть, это стало для него огромным шоком, когда он узнал об этом. Это исключительная ситуация, которая также невероятно редка", – прокомментировал Ник Бретт, партнер в Brett Wilson LLP.

Соседи Гилмора были не в восторге от строительства дома Фото: Getty

Medina House занимает площадь 584 квадратных метра и включает в себя внутренний двор, крытый сад, четыре ванные комнаты и четыре гостиные, расположенные на трех этажах. Также есть винный погреб, уютная комната, тренажерный зал и библиотека, а также одна из гостиных, включающая столовую.

Как уже говорилось выше, изначально эта недвижимость была турецкими банями, известными как бани Medina, построенными в викторианские времена. Со временем их перестали использовать, после чего их заняли сквоттеры, и здание было снесено после двух пожаров.

Когда Дэвид и его жена подали заявку на переоборудование бань в огромный семейный особняк, им пришлось столкнуться с рьяным протестом со стороны соседей. Те жаловались, что новое здание выше, чем его предшественник, а значит, в их домах будет меньше света.

Баня была снесена в следующем году, и архитектор Кеб Гаравито Брун был приглашен для проектирования новой резиденции. Его творение было вдохновлено старым зданием, имитируя его фронтон, а также окно в форме полумесяца наверху. Керамическая плитка, которая изначально была частью одного из бассейнов, была сохранена.

Дом Гилмора расположен недалеко от так называемого "Ряда миллионеров" Хоува в конце Западной Эспланады, которая на протяжении многих лет пользовалась популярностью среди знаменитостей. Там жили Адель, Дэвид Уоллиамс и Фэтбой Слим.

Гилморы выставили дом на продажу за 15 миллионов фунтов стерлингов в 2022 году, но позже снизили цену до 10 миллионов фунтов стерлингов. Затем обнаружилась юридическая аномалия, из-за которой дом нельзя было продать ни по какой цене, пока этот вопрос не будет урегулирован.

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