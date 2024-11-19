Легенда Pink Floyd не зміг продати дім, що побудував, і справа не в ціні: деталі

Спочатку за особняк Девід Гілмор хотів виручити 15 мільйонів фунтів стерлінгів, але потім знизив ціну. Тепер же на нього чекає судовий розгляд.

78-річний британський музикант і один із засновників легендарного гурту Pink Floyd Девід Гілмор намагається продати дім за 10 мільйонів фунтів стерлінгів, яким він насправді не володіє, пише Mail Online.

За інформацією таблоїду, нещодавно музикант помітив, що через юридичну помилку шестикімнатна нерухомість, де він і його дружина Поллі Семсон прожили багато років, насправді належить короні. Тепер він подає до Високого суду в Лондоні на Генерального прокурора, щоб виправити помилку і нарешті продати свій будинок.

Маєток під назвою Medina House — це переобладнані жіночі громадські лазні з видом на море. Його Гілмор придбав 2011 року через свою колишню компанію Hoveco Ltd, де був одноосібним директором. Уже 2014-го фірма припинила своє існування, але через адміністративну помилку право власності не було передано Гілмору.

Medina House знаходиться на місці колишніх турецьких лазень

Згідно із законодавством Великої Британії, якщо активи компанії не були передані до її ліквідації, то вони автоматично стають "bono vacantia" (безхазяйними товарами) і належать короні.

Гілмор просить винести постанову суду про передачу йому права власності на будинок.

За словами юристів, така проблема, з якою зіткнувся Девід, трапляється вкрай рідко.

"Уявіть, що ви думаєте, що володієте будинком понад десять років, особливо якщо він коштує 10-15 мільйонів фунтів стерлінгів, але потім, коли ви хочете його продати, ви виявляєте, що не можете цього зробити, тому що фактично технічно законне право власності могло перейти до держави. Мабуть, це стало для нього величезним шоком, коли він дізнався про це. Це виняткова ситуація, яка також неймовірно рідкісна", — прокоментував Нік Бретт, партнер у Brett Wilson LLP.

Сусіди Гілмора були не в захваті від будівництва будинку Фото: Getty

Medina House займає площу 584 квадратних метри і включає в себе внутрішній двір, критий сад, чотири ванні кімнати і чотири вітальні, розташовані на трьох поверхах. Також є винний льох, затишна кімната, тренажерна зала і бібліотека, а також одна з віталень, що включає їдальню.

Як уже говорилося вище, спочатку ця нерухомість була турецькими лазнями, відомими як лазні Medina, побудованими у вікторіанські часи. Згодом їх перестали використовувати, після чого їх зайняли сквотери, і будівлю було знесено після двох пожеж.

Коли Девід і його дружина подали заявку на переобладнання лазень на величезний сімейний особняк, їм довелося зіткнутися з завзятим протестом з боку сусідів. Ті скаржилися, що нова будівля вища, ніж її попередник, а отже, в їхніх будинках буде менше світла.

Лазню було знесено наступного року, і архітектор Кеб Гаравіто Брун був запрошений для проектування нової резиденції. Його творіння було натхненне старою будівлею, імітуючи її фронтон, а також вікно у формі півмісяця нагорі. Керамічна плитка, яка спочатку була частиною одного з басейнів, була збережена.

Будинок Гілмора розташований недалеко від так званого "Ряду мільйонерів" Хоува наприкінці Західної Еспланади, яка протягом багатьох років користувалася популярністю серед знаменитостей. Там жили Адель, Девід Волліамс і Фетбой Слім.

Гілмори виставили будинок на продаж за 15 мільйонів фунтів стерлінгів у 2022 році, але пізніше знизили ціну до 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Потім виявилася юридична аномалія, через яку будинок не можна було продати за жодною ціною, поки це питання не буде врегульовано.

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