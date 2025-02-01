"Садится на диету": знаменитую скульптуру огнедышащего дракона проверят на экономию топлива

В марте Вавельский дракон должен получить свою возможность снова изрыгать огонь. За этот месяц специалисты проверят газовую установку, которая стала сильно много "жрать" топлива.

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Металлическая шестиметровая скульптура дракона, установленная в польском городе Краков, не будет изрыгать огонь в течение месяца. За это время местные власти должны провести техобслуживание объекта и выяснить, почему он стал поглощать большое количество топлива, сообщает New York Post.

По словам представителя Краковского управления дорожной инфраструктуры Кшиштофа Войдовски, эксперты начнут проверять газовую установку скульптуры, чтобы найти способы сократить счета за газоснабжение. Кроме того, модернизация и проверка системы газоснабжения памятника, обеспечивающая постоянную безопасную и эффективную работу этой популярной туристической достопримечательности, необходимы для предотвращения возможных технических проблем в будущем.

"Вавельский дракон садится на диету! Его опекуны уже давно заметили его чрезмерное обжорство. "Жрет" больше топлива, чем обычно. Это не тревожная ситуация, но следует пересмотреть пищевые привычки краковского символа", — говорится в сообщении профильного управления.

Фигура дракона, которую установили у подножия Вавельского замка более полувека назад, является местной достопримечательностью. Тысячи туристов, а также местные жители с удовольствием наблюдают за языками пламени, вырывающимися из пасти дракона каждые десять минут.

Согласно легенде, давным-давно Краков подвергался нападению кровожадного дракона, который питался скотом местных жителей и молодыми девушками. Находчивый молодой сапожник предложил зверю овечью шкуру, набитую серой, от которой у дракона возникла изжога. Чтобы избавиться от недомогания, дракон выпил столько воды из реки Висла, что лопнул.

Кстати, изначально предполагалось, что статуя дракона будет стоять на площади Вольница, а из его пасти будет бить струя воды.

Напомним, власти города Бенд в американском Орегоне призывают местных жителей прекратить приклеивать выпученные глаза к придорожным скульптурам, поскольку эта шутка обходится бюджету в кругленькую сумму.

Тем временем туристы в итальянской Вероне регулярно протирают дыру в статуе Джульетты. Считается, что прикосновение к груди героини шекспировской трагедии приносит удачу в любви.