Вандалы клеят забавные игрушечные глаза к уличным скульптурам, но властям не смешно (фото)

Жители города Бенд решили обклеить уличные скульптуры искусственными глазами. Власти, в свою очередь, потратили на их удаление 1,5 тысячи долларов.

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Власти города Бенд в американском Орегоне призывают местных жителей прекратить приклеивать глаза к придорожным скульптурам, поскольку эта шутка обходится бюджету в кругленькую сумму. Об этом пишет New York Post.

Сотрудники полиции в Бенде заметили огромные глаза, прикрепленные к металлическим фигурам на кольцевых развязках.

"Хотя вычурные глаза, размещенные на различных произведениях искусства по всему городу, могут вызвать у вас смех, их удаление требует определенных затрат и требует осторожности, чтобы не повредить произведение искусства", — пожаловались в муниципалитете города.

Кроме того, власти заявили, что удаление глаз обошлось городу в 1500 долларов.

Как прокомментировал изданию один из представителей городских властей, для удаления остатков клея и ржавчины со стали, из которой изготовлены скульптуры, требуются сильные химические средства.

Поэтому власти Бенда пытаются склонить общественность отказаться от того, что может повредить искусству. Однако жители города, очевидно, считают иначе.

"Похоже, почти все хотят выпученные глаза. Разве это не публичное искусство? Дайте людям то, чего они хотят", — прокомментировал пользователь.

"Эти выпученные глаза дают мне надежду двигаться вперед каждый день", — написал другой.

Отметим, что в Бенде на 8 локациях установлено более 20 скульптур, изготовленных, в основном из стали марки Corten, подаренных некоммерческой организацией Art in Public Places.

Иногда, во время праздников, местные жители люди украшают скульптуры венками, гавайскими бусами и шапками Санты. Власти смотрят на это сквозь пальцы.

Напомним, в штате Огайо прихожане одной из церкви заметили, что статуя Девы Марии якобы моргала им.

Фокус также писал, что городской совет Уолсолла в Великобритании потратил $45 тысяч на два памятника корги, чтобы почтить память королевы Елизаветы II, которая предпочитала именно эту породу собак. Данная идея не понравилась жителям города, которые обвиняют чиновников в расточительстве.