"Сідає на дієту": знамениту скульптуру вогнедишного дракона перевірять на економію палива

У березні Вавельський дракон має отримати свою можливість знову вивергати вогонь. За цей місяць фахівці перевірять газову установку, яка стала сильно багато "жерти" палива.

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Металева шестиметрова скульптура дракона, встановлена в польському місті Краків, не буде вивергати вогонь протягом місяця. За цей час місцева влада має провести техобслуговування об'єкта і з'ясувати, чому він став поглинати велику кількість палива, повідомляє New York Post.

За словами представника Краківського управління дорожньої інфраструктури Кшиштофа Войдовського, експерти почнуть перевіряти газову установку скульптури, щоб знайти способи скоротити рахунки за газопостачання. Крім того, модернізація та перевірка системи газопостачання пам'ятника, що забезпечує постійну безпечну та ефективну роботу цієї популярної туристичної пам'ятки, необхідні для запобігання можливих технічних проблем у майбутньому.

"Вавельський дракон сідає на дієту! Його опікуни вже давно помітили його надмірну ненажерливість. "Жере" більше палива, ніж зазвичай. Це не тривожна ситуація, але слід переглянути харчові звички краківського символу", — йдеться в повідомленні профільного управління.

Фігура дракона, яку встановили біля підніжжя Вавельського замку понад півстоліття тому, є місцевою визначною пам'яткою. Тисячі туристів, а також місцеві жителі із задоволенням спостерігають за язиками полум'я, що вириваються з пащі дракона кожні десять хвилин.

Згідно з легендою, давним-давно Краків зазнав нападу кровожерливого дракона, який харчувався худобою місцевих жителів і молодими дівчатами. Винахідливий молодий швець запропонував звірові овечу шкуру, набиту сіркою, від якої у дракона виникла печія. Щоб позбутися нездужання, дракон випив стільки води з річки Вісла, що луснув.

До речі, спочатку передбачалося, що статуя дракона стоятиме на площі Вільниця, а з його пащі битиме струмінь води.

Нагадаємо, влада міста Бенд в американському Орегоні закликає місцевих жителів припинити приклеювати вирячені очі до придорожніх скульптур, оскільки цей жарт обходиться бюджету в кругленьку суму.

Тим часом туристи в італійській Вероні регулярно протирають дірку в статуї Джульєтти. Вважається, що дотик до грудей героїні шекспірівської трагедії приносить удачу в коханні.