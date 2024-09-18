Затримання Усика в Кракові: в Ryanair пояснили причину скандалу і вказали на винуватця

Співробітник аеропорту відмовив в посадці товаришу боксера, а сам Усик не захотів їхати. Боксер назвав своє затримання "непорозумінням, яке було швидко врегульовано".

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Причиною конфлікту в аеропорту Кракова за участі українського боксера Олександра Усика став інцидент з його товаришем, якому "було справедливо відмовлено у посадці на рейс". Таку відповідь на свій запит до компанії Ryanair отримали журналісти видання Tribuna.com.

У авіакомпанії заявили, що пасажира не пропустили на летовище через "неадекватну поведінку".

Ryanair пояснила, що причиною конфлікту став інцидент з товаришем Усика.

"Цьому пасажиру (товаришу Усика) було справедливо відмовлено у посадці на рейс Buzz із Кракова до Салоніки співробітником аеропорту Кракова через його неадекватну поведінку. Його супутнику (пану Усику) не було відмовлено у посадці, однак він вирішив не сідати. Після завершення посадки співробітник аеропорту викликав допомогу, де пасажирів зустріла поліція аеропорту", – повідомили в авіакомпанії.

Як Усик прокоментував своє затримання

Сам Усик назвав своє затримання в аеропорту Кракова "непорозумінням, яке було швидко врегульовано".

"Дорогі друзі. Сталося непорозуміння. Воно було швидко врегульовано. Дякую всім, хто виявив занепокоєння. Дякую українським дипломатам за оперативну підтримку. І повага польській поліції за виконання своїх обов'язків незалежно від зросту, ваги, розмаху рук і регалії", — написав боксер у соцмережах, подякувавши президенту, який, за його словами, "дуже сильно переживав".

Також Президент України Володимир Зеленський у себе в Telegram після появи інформації про затримання Усика в Польщі повідомив, що поговорив з ним телефоном.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що 17 вересня стало відомо, що чемпіона світу Олександра Усика помітили в кайданках в аеропорту Кракова.