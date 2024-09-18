Задержание Усика в Кракове: в Ryanair объяснили причину скандала и указали на виновника

Сотрудник аэропорта отказал в посадке товарищу боксера, а сам Усик не захотел ехать. Боксер назвал свое задержание "недоразумением, которое было быстро урегулировано".

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Причиной конфликта в аэропорту Кракова с участием украинского боксера Александра Усика стал инцидент с его товарищем, которому "было справедливо отказано в посадке на рейс". Такой ответ на свой запрос в компанию Ryanair получили журналисты издания Tribuna.com.

В авиакомпании заявили, что пассажира не пропустили в аэропорт из-за "неадекватного поведения".

Ryanair объяснила, что причиной конфликта стал инцидент с товарищем Усика.

"Этому пассажиру (товарищу Усика) было справедливо отказано в посадке на рейс Buzz из Кракова в Салоники сотрудником аэропорта Кракова из-за его неадекватного поведения. Его спутнику (господину Усику) не было отказано в посадке, однако он решил не садиться. После завершения посадки сотрудник аэропорта вызвал помощь, где пассажиров встретила полиция аэропорта", — сообщили в авиакомпании.

Как Усик прокомментировал свое задержание

Сам Усик назвал свое задержание в аэропорту Кракова "недоразумением, которое было быстро урегулировано".

"Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро урегулировано. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за оперативную поддержку. И уважение польской полиции за выполнение своих обязанностей независимо от роста, веса, размаха рук и регалии", — написал боксер в соцсетях, поблагодарив президента, который, по его словам, "очень сильно переживал".

Также Президент Украины Владимир Зеленский у себя в Telegram после появления информации о задержании Усика в Польше сообщил, что поговорил с ним по телефону.

"Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова", — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что 17 сентября стало известно, что чемпиона мира Александра Усика заметили в наручниках в аэропорту Кракова.