"Респект польским правоохранителям": Усик прокомментировал свое задержание

По словам спортсмена, произошло недоразумение, которое быстро удалось решить. Он также поблагодарил украинских дипломатов за поддержку.

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Украинский спортсмен Александр Усик прокомментировал свое задержание в аэропорту Кракова. С ним все в порядке, о чем боксер написал на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Stories.

Усик отметил, что произошло недоразумение, которое быстро удалось решить. Он также поблагодарил украинских дипломатов за поддержку и всех, кто за него волновался.

"И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес взмах рук и регалии", — отметил спортсмен.

Задержание Усика: что известно

Напомним, вечером 17 сентября стало известно, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик был задержан в Польше. Его в наручниках заметили в аэропорту Кракова. На данный момент пока неизвестно, что стало причиной задержания украинского боксера. На обнародованном видео видно, как он в сопровождении охраны идет в помещение с наручниками на руках.

Жена Александра Усика Екатерина впоследствии успокоила украинцев.

"Все нормально, все хорошо", — написала она.

Также Президент Украины Владимр Зеленский у себя в Telegram сообщил, что поговорил по телефону с Александром Усиком, когда он был задержан.

"Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова", — написал он.

По его словам, Усика уже отпустили и его больше никто не задерживает.

Напомним, Усик заявил, что хочет стать министром спорта Украины. Боксер признался, что хотел бы работать с детьми, и не только в спорте. Спортсмен поделился, что с удовольствием научил бы их тем вещам, которые умеет сам.