Повели в наручниках: украинского боксера Александра Усика задержали в Кракове (видео)

Боксера в наручниках в сопровождении охраны повели в служебное помещение.

Related video

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик был задержан в Польше. Его в наручниках заметили в аэропорту Кракова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спортсмен, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

"Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Обстоятельства сейчас выясняются", — написал он.

На данный момент пока неизвестно, что стало причиной задержания украинского боксера. На обнародованном видео видно, как он в сопровождении охраны идет в помещение с наручниками на руках.

Жена Александра Усика Екатерина впоследствии успокоила украинцев.

"Все нормально, все хорошо", — написала она.

Напомним, что Усик стал самым высокооплачиваемым спортсменом Украины. Самые успешные украинские спортсмены, среди которых Элина Свитолина, Александр Зинченко, Святослав Михайлюк и другие, заработали за год по меньшей мере 1,5 млн долларов.